Slovenija

Slovenija lani za obrambo namenila 2,04 odstotka BDP

Bruselj, 26. 03. 2026 13.07 pred 15 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Helikopter slovenske vojske

Slovenija je lani po ocenah zveze Nato za obrambo namenila 1,438 milijarde evrov proračunskih izdatkov, kar znaša 2,04 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Cilj dveh odstotkov BDP so sicer lani prvič doslej dosegle vse članice zavezništva, kaže letno poročilo generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja.

Slovenija je proračunske izdatke za obrambo med letoma 2024 in 2025 zvišala za 53,3 odstotka, in sicer z 906 milijonov evrov na 1,438 milijarde evrov. V deležu BDP pa je izdatke povečala z 1,34 na 2,04 odstotka, je razvidno iz letnega poročila zveze Nato. Pri podatkih za leto 2025 gre zaenkrat zgolj za ocene, in ne še končne podatke.

FOTO: Bobo

Izpolnili cilj dveh odstotkov

Slovenska vlada je tako lani izpolnila cilj dveh odstotkov BDP, ki so si ga države članice zavezništva zadale leta 2014 na vrhu v Walesu.

To je prvič doslej uspelo vsem članicam zavezništva, pri čemer je največ proračunskih sredstev za obrambo namenila Poljska, in sicer 4,3 odstotka BDP. Manj sredstev od Slovenije, ki je bila v preteklih letih bolj pri repu razpredelnice, je medtem lani za obrambo namenilo sedem drugih držav članic.

Evropske članice Nata so povečevanje proračunskih izdatkov za obrambne zmogljivosti močno pospešile po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022. Lanska vrnitev republikanca Donalda Trumpa v Belo hišo je temu procesu dala dodaten zagon. Tako so se članice Nata junija lani na vrhu v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 izdatke zvišale na pet odstotkov BDP. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.

proračun obramba slovenija nato

Melamin se z državo dogovarja o pomoči pri selitvi proizvodnje

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Smuuki
26. 03. 2026 13.28
Napisan je ta odstotek realiziran pa ni. So pa nekajkrat več polastninili samo s tem se pa ni ravno za hvalit. 😀😀😀😀😀
1 0
Pikopiko
26. 03. 2026 13.23
To preprostoo ni res. Cesta ni v obrambnem proračunu.
bibaleze
