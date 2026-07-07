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Slovenija

Slovenija letos edina članica z obrambnimi izdatki pod dvema odstotkoma BDP

Ankara, 07. 07. 2026 19.05 pred 22 minutami 2 min branja 16

Avtor:
STA K.H.
Prihod Janeza Janše v Ankaro

Slovenija bo letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto domačega proizvoda, kažejo objavljene ocene zavezništva. "Ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost," je ob tem zapisal premier Janez Janša, ki se udeležuje vrha Nata v Ankari.

Kot je razvidno iz poročila zavezništva, objavljenega tik pred začetkom vrha v turški prestolnici, bo Slovenija letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov oziroma 1,61 odstotka BDP. Tako bo glede na Natove ocene ostala edina članica pod dvema odstotkoma BDP. Lani sta poleg Slovenije manj kot dva odstotka namenili še Albanija in Češka, ki pa naj bi letos zvišali izdatke.

Rutte in Von der Leyen na vrhu Nata
Rutte in Von der Leyen na vrhu Nata
FOTO: AP

V opombi so ob tem zapisali, da gre pri Sloveniji za dejanske številke ob prevzemu položaja s strani nove vlade v začetku junija. Nova slovenska vlada je po navedbah poročila zavezana, da bo izpolnila zaveze z lanskega vrha v Haagu, ko so se voditelji dogovorili, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo in varnost zvišali na pet odstotkov BDP. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe.

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Kot še piše v opombi, bo Slovenija po vrhu v Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla dva odstotka BDP za temeljne obrambne potrebe, do leta 2035 pa dosegla 3,5 odstotka BDP.

"Ogrožena ni zgolj kredibilnost slovenske države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost. Res kdo verjame, da smo pametnejši od vseh ostalih 31 članic? Predvsem pa: zakaj so obljubljali in podpisovali, nato zaveznikom lagali, naredili pa nič," je ob objavi poročila na družbenem omrežju X zapisal premier Janez Janša.

Prihod Janeza Janše v Ankaro
Prihod Janeza Janše v Ankaro
FOTO: AP

Izpolnjevanje zavez glede povečanja izdatkov za obrambo z vrha v Haagu je sicer ena od osrednjih tem dvodnevnega vrha v turški prestolnici. Voditelji bodo govorili še o krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije in nadaljnji podpori Ukrajini.

slovenija nato obrambni izdatki

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KOMENTARJI16

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the kop
07. 07. 2026 19.39
Ja in? Še manj bi morali dajati za morilski nato!!
Odgovori
0 0
Desna prevara
07. 07. 2026 19.39
Vso tole farso kar poslusamovsak dan od te vlade je zakuhal stevo prevara. Za iveka 8n pajdase smo vedli kaksni so, stevo prevara pa s svojimi 5% unicuje ostale
Odgovori
0 0
svoboda1234
07. 07. 2026 19.38
Ameriški nat.eg
Odgovori
0 0
svoboda1234
07. 07. 2026 19.38
Sem proti Nato organizaciji,že takrat sem volil proti,tudi sedaj bi
Odgovori
0 0
NeXadileC
07. 07. 2026 19.38
Pa to je ok. Imamo stav.
Odgovori
0 0
Desna prevara
07. 07. 2026 19.37
pravilno. Doma zivotarimo, zdaj bi pa ukrajince fojtrali zastonj.
Odgovori
+0
1 1
bik123
07. 07. 2026 19.36
levaki bojo rekli saj je lahko pod 2%, ker smo.poslali 2 turista/vojaka na grenlandijo in preprecili vojno hahhahhahhah
Odgovori
+2
3 1
tech
07. 07. 2026 19.35
"Ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost," Janša komu ti to lažeš? So tvoji doma tako naivni? Ko bo referendum o tem in bomo državljani potrdili te odstotke, pol lahko govorimo o kredibilnosti države. Do takrat je vse skupaj eno navadno izsiljevanje tuje entitete, ki jo vodi orožarski lobij. Zdaj bomo vidli kateri politiki bodo izdali državo za to tujo entiteto
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+1
3 2
z765
07. 07. 2026 19.32
Rute je Trampov podrepnik in govori in dela kaj mu Tramp ukaže.
Odgovori
+1
4 3
Kakosmodanes
07. 07. 2026 19.31
Sem proti Natu, sploh ko je zraven Zelenski.
Odgovori
+2
5 3
z765
07. 07. 2026 19.30
Ja, in kaj če je pod 2%, Moglo bi biti 1% glede na BDP.
Odgovori
+3
6 3
Hasi
07. 07. 2026 19.29
In? V čem je problem?
Odgovori
+0
3 3
Pujček
07. 07. 2026 19.29
Takoj po osemkolesnike. To je prava tema za pukla. Pa bo obrambni minister podpisal nekaj kar ni najbolj razumel. Kot Kahel pa ministrantek.
Odgovori
-1
2 3
street45
07. 07. 2026 19.26
Janša: "Ogrožena je predvsem naša lastna varnost"..... Edino kar nas je ogrožalo v zadnjih 30 letih je bila prenaseljenost medvedov, ampak ne vem če je rešitev za to še več izdatkov za NATO? Sploh glede na to da je baje gospodarstvo v razsulu.
Odgovori
+7
9 2
Bassettt
07. 07. 2026 19.21
Glavni je to ta problem zdaj v Sloveniji, res. Vse, kar reče, je obratno prav in boljše za narod.
Odgovori
+2
4 2
Groucho Marx
07. 07. 2026 19.26
Bi moral tako kot pernati naročiti rakete zemlja-zrak za Ukrajino?
Odgovori
+3
6 3
mbtukaj
07. 07. 2026 19.20
Toti ni malo podoben Slovencu.
Odgovori
+1
4 3
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