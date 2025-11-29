Svetli način
Slovenija

Slovenija med 20 najsrečnejšimi državami sveta

29. 11. 2025

Denis Malačič
Sreča je edina stvar, ki se množi, če jo deliš. Tako pravi star pregovor in očitno Slovenci to res znamo – uvrstili smo se med 20 najsrečnejših držav sveta. Zasedli smo visoko 19. mesto, med sosedi pa so nad nami le Avstrijci, medtem ko so vse preostale tri sosednje države občutno nižje na lestvici. Kaj nas torej osrečuje? In ali se v resnici počutimo kot eden izmed najsrečnejših narodov?

Svetovno poročilo o sreči je na lestvici razvrstilo 147 držav, med katerimi je država z najsrečnejšimi prebivalci na svetu kljub gospodarski stagnaciji in eni najvišjih stopenj brezposelnosti v Evropi že osmo leto zapored Finska.

Vrh lestvice najsrečnejših držav zasedajo nordijske oziroma skandinavske države, medtem ko so v naši bližini najsrečnejši severni sosedje. Slovenija se je na lestvici uvrstila na visoko 19. mesto, le dve mesti za Avstrijo, medtem ko so preostale tri sosednje države precej nižje.

Antropolog Dan Podjed razlaga: "Slovenija ima marsikaj, česar druge države nimajo, med drugim se znamo očitno zelo dobro posvetiti drug drugemu, si znamo vzeti čas za sočloveka, imamo institucije, ki odlično delujejo, pa včasih na to pozabljamo, pa mogoče bi bili sicer še srečnejši."

Ali se oseba počuti srečna ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov. Marsikaj se sicer da pojasniti z gospodarskimi razmerami v državi, ne pa vsega. Temelja za občutek sreče namreč ne ustvarja le blaginja v državi ali finančno stanje gospodinjstva oz. posameznika, temveč k občutenju sreče pomembno prispevajo tudi zdravje, položaj na trgu dela, splošno zadovoljstvo z življenjem in medosebni odnosi.

"Približno 20 let živimo v času, ki mu pravim egocen, v času, ko se mogoče prevečkrat zazremo vase, v lastne probleme in pozabimo na ljudi ob nas in te ljudi lahko osrečimo mi, oni pa bodo osrečili nas. Recept za srečo je očitno zelo preprost," pravi Podjed.

"Sreče ne najdeš v sebi, temveč ob sebi" piše na pečatu, ki sem ga danes prejel na roko. In morda je prav ta dan, ko mnogi brezglavo zapravljamo, idealen trenutek, da se spomnimo, kaj v resnici šteje. Bistvo ni v materialnih darilih, temveč v času, ki ga namenimo drug drugemu.

jank
29. 11. 2025 12.23
+1
Če ne bi imeli razdiralnih janševikov, bi bili na vrhu te lestvice.
ODGOVORI
1 0
Rob123
29. 11. 2025 12.21
🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Minifa
29. 11. 2025 12.20
-1
Res je tretji od treh levičarjev je enako nor kot prva dva...??
ODGOVORI
0 1
Čombe
29. 11. 2025 12.20
+1
seveda ex juga so zelo srečni tukaj
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
29. 11. 2025 12.20
Seveda, saj nas kuštravec pelje v bankrot.
ODGOVORI
0 0
r h
29. 11. 2025 12.19
+2
Razveseljuje nas, da lahko garamo za uvožene in jugoslovane na socialah. Od same sreče nam tečejo solze.
ODGOVORI
2 0
Heprk
29. 11. 2025 12.16
+1
Sektasi niso srecni ker ni ivek glavni baja.
ODGOVORI
2 1
beez
29. 11. 2025 12.15
Visoko 19 mesto
ODGOVORI
0 0
Ricola Swiss
29. 11. 2025 12.14
+0
Mi Slovenci, šele bomo najsrečnejši po volitvah, ko bo šel golobnjak na smetišče zgodovine.
ODGOVORI
1 1
Minifa
29. 11. 2025 12.13
+1
Papir vse prenese, tudi rit si z njim rišemo. Papir nima izbire
ODGOVORI
2 1
jank
29. 11. 2025 12.13
+1
Pa to je neverjeten podatek! Ali nam oni z desne ne govorijo vsak dan, da smo ena sama katastrofa? Ali jim bodo še naprej verjeli tisti, ki res verjamemo, da smo zanič, da smo daleč za Italijo, pa seveda za Hrvaško, s katero nas desničarji zadnje čase ves čas neutemeljeno primerjajo, ker ni niti enega relevantnega kazalca, ki bi potrdil njihove lažnive in zlonamerne blodnje. Obstaja še ena možnost in sicer, da so lestvico delali neki levičarji. Ha, ha...
ODGOVORI
2 1
Sirhakel7
29. 11. 2025 12.13
+3
A je šlo za interno anketo v stranki Svoboda ?
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
29. 11. 2025 12.10
+2
Ali kot je Golob povedal že pred volitvami. Dvignili vam bomo davke, da ne boste zapravljali za neumnosti. Pobrali vam bomo vse, ne boste imeli nič in boste srečni in plesali. Točno to se je potem tudi zgodilo.
ODGOVORI
4 2
Heprk
29. 11. 2025 12.17
+0
vsaj drzi obljubo, za razliko od janse
ODGOVORI
1 1
bb5a
29. 11. 2025 12.10
+5
Lahko bi vsaj napisal, da je to plačan oglas od Svobode.
ODGOVORI
6 1
Animal_Pump
29. 11. 2025 12.08
+2
Če bereš tukaj forum...so pa vsi gotovi,vsi na minimalcu...lačni...zebe jih...pa jamranje v nedogled.
ODGOVORI
3 1
Bolfenk2
29. 11. 2025 12.07
+2
Od kar nam vlada golobnjak in levičarji je pri nas bolj nesreča.
ODGOVORI
4 2
kinimod
29. 11. 2025 12.04
+3
Pobiranje davkov in puf do onemoglisti ! Da, to je sreča.
ODGOVORI
5 2
Darko32
29. 11. 2025 12.04
+3
Dajmo nehati z takšnimi raklamami, katere imajo političen pomen. Določeni skrivajo korupcijo za tem in potem se hvalijo z svojim strokovnim delom. Zato tej statistikie ne moremo verjeti sploh ne za področje post socialističnih držav. Bilo bi dobro v to vključiti koliko je razočaranih in sočasno še alkoholikov, kateri utapljajo svojo nesrečo v tem. Ta analiza za BALKAN bi bila izredno zanimiva.
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
29. 11. 2025 12.00
+5
Ja, in kdo je dal odgovore za tole anketo?, delaven in pošten že ne!
ODGOVORI
6 1
