Slovenija v samem vrhu destinacij, ki jih je vredno obiskati v 2021

Unilad je naredil svoj izbor najboljših destinacij za leto 2021, ki jih je vredno obiskati takoj, ko bo to varno in možno. Med petimi destinacijami je poleg Mongolije, Škotske, Kenije in Kostarike tudi Slovenija. Našo državo so uvrstili na drugo mesto, za Kostariko.

"Prvo, kar vas bo presenetilo glede Slovenije, je, kako lepa je," pravijo v štiriminutnem videu o Sloveniji, ki so ga ustvarjalici Unilada objavili na svojem Youtube kanalu in delili tudi na drugih družbenih omrežjih. Skoraj zločin je, da popotniki Slovenije ne poznajo tako dobro kot Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, pravijo v posnetku. "A, če ji date priložnost, boste videli, da lahko ta majhna država več kot tekmuje z velikimi," so poudarili.

Slovenija, kot pravijo, ponuja vse od najboljših velnes centrov na svetu do fotogeničnih pokrajin. Predvsem pa je, pravijo, je Slovenija destinacija za preživljanje časa na prostem, za raziskovanje. Omenili so tudi, da več kot polovico Slovenije prekrivajo gozdovi in je zato ena najbolj zelenih držav na svetu.

Seveda pa ni šlo brez omembe nekaterih naprepoznavnejših krajev. Bled je eden najbolj nepozabnih evropskih krajev, pravijo v videu. Izpostavili so še Postojnsko jamo, Ljubljano, trajnostno naravnanost, bogato gastronomijo, ki se ponaša s kar sedmimi nosilci Michelinovih zvezdic. "Ta država ima res vse," so zaključili.