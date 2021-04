Slovenija med državami z najbolj prenatrpanimi zapori

Kljub temu se Slovenija uvršča med države z najnižjim deležem zaprtih na 100.000 prebivalcev. Januarja lani je bilo v Sloveniji na ta delež zaprtih 69 oseb, kar jo uvršča v zadnjo petino držav članic Sveta Evrope. Tri države, ki se po številu zapornikov na 100.000 prebivalcev uvršajo na sam vrh, so Turčija s 357 zaporniki, Rusija s 356 in Gruzija s 264 zaporniki. Najnižje deleže zaprtih pa so imeli na Islandiji s 45 zaporniki, Finskem s 50, Nizozemskem z 59 in Norveškem z 59 zaporniki na 100.000 prebivalcev.

Po navedbah Marcela Aebija, vodje raziskovalne skupine SPACE z Univerze v Lozani, ki je poročilo pripravila, je znižanje deleža zaprtih v Evropi deloma posledica upada običajnih kaznivih dejanj, kot so tatvine in ropi, ki pa jih na drugi strani ni nadomestilo povečanje kibernetskih kaznivih dejanj. Pri slednjih je namreč manj obsodb, saj storilci pogosto živijo zunaj države, v kateri zagrešijo kaznivo dejanje, zaradi česar jih je težje izslediti in sankcionirati, razlaga Aebi.

V Evropi kar 95 odstotkov zaprtih predstavljajo moški

Največja težava Slovenije ostaja prenatrpanost zaporov, saj se s 109 zaprtimi na 100 zaporniških mest uvrščamo na deveto mesto med državami članicami Sveta Evrope. Na prvem mestu je Turčija, ki ima na 100 prostih zaporniških mest kar 127 zapornikov. Ne glede na prenatrpanost zaporov pa je Slovenija med državami z najmanj samomori v zaporih in najmanj pobegi iz njih.