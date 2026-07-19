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Slovenija

Slovenija med najbolj uspešnimi državami sveta. Kako zadovoljni smo v resnici?

Ljubljana, 19. 07. 2026 19.50 pred 14 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Denis Malačič
Bled

Slovenci živimo v eni najuspešnejših držav na svetu – vsaj sodeč po Indeksu blaginje 2026, ki ga pripravlja ugledni ameriški Atlantski svet. Slovenija se je uvrstila na visoko 10. mesto, kar 30 od 40 mest na lestvici pa zasedajo evropske države, in prehitela številne večje in gospodarsko močnejše države. Po katerih merilih pa so ocenjevali države? In se Slovenci res počutimo tako zadovoljni z življenjem, kot kažejo mednarodni kazalniki?

Mimoidoče smo vprašali, ali bi Slovenijo uvrstili na lestvico držav, v katerih se dobro živi. "Nekje na seznamu definitivno, ne vem, če prav pri vrhu," je dejala ena od sogovornic. Drugi je povedal, da sicer "ne ve, kako se živi drugod, mislim, da pri nas dobro živimo".

Države so ocenjevali na podlagi šestih ključnih področij: gospodarske uspešnosti, zdravja prebivalcev, izobraževanja, enakosti, vključevanja manjšin in okoljske trajnosti.

Na vrhu lestvice prevladujejo nordijske države. Slovenija se je z indeksom 87,9 uvrstila na odlično deseto mesto in prehitela vse svoje sosede.

"Zaradi tega, ker omogoča osnovo, da dobro živimo, potem je zelo pomemben občutek varnosti, ki ga imamo v Sloveniji, zdravje, dostop do zdravstva, dostop do šolstva, torej izobraževanje, medsebojni odnosi in čisto življenjsko okolje," pravi psihologinja Anja Klobas.

Od naših sogovornikov pa različni odgovori na vprašanje, kaj so največje prednosti življenja v Sloveniji. Od narave do zdravstva, pa tudi geografsko pravijo, da je Slovenija zanimiva in da je tu sproščen ritem življenja.

Triglav
Triglav
FOTO: Bobo

Slovenija se je med najbolj uspešne države uvrstila predvsem zaradi kakovostnega zdravstvenega sistema, visoke ravni izobraževanja, razmeroma majhne družbene neenakosti in visoke kakovosti življenja.

"Zadnja leta se mi zdi, da se Slovenci zelo dobro počutimo v državi in hkrati menim, da se varno počutimo, kar je dandanes najbolj pomembno," dodaja Klobasova.

In čeprav smo Slovenci pogosto kritični do razmer doma, mednarodni kazalniki kažejo, da živimo v eni najboljših držav na svetu za kakovostno življenje.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BBcc
19. 07. 2026 20.05
Sedaj še. Po janševanju pa ne več.
Odgovori
0 0
HitraVeverca
19. 07. 2026 20.01
Ja? Od kdaj?
Odgovori
0 0
19. 07. 2026 20.00
V SLO je super. Eni sicer vedno tarnajo ampak za vse tako ali tako nikoli ni dovolj dobro. Le tako naprej Slovenija!
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
19. 07. 2026 19.56
Samo z vlado to ali ono prej nismo zadovolni
Odgovori
-2
0 2
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