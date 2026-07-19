Slovenija med najbolj uspešnimi državami sveta. Kako zadovoljni smo v resnici?

Mimoidoče smo vprašali, ali bi Slovenijo uvrstili na lestvico držav, v katerih se dobro živi. "Nekje na seznamu definitivno, ne vem, če prav pri vrhu," je dejala ena od sogovornic. Drugi je povedal, da sicer "ne ve, kako se živi drugod, mislim, da pri nas dobro živimo".

Države so ocenjevali na podlagi šestih ključnih področij: gospodarske uspešnosti, zdravja prebivalcev, izobraževanja, enakosti, vključevanja manjšin in okoljske trajnosti.

Na vrhu lestvice prevladujejo nordijske države. Slovenija se je z indeksom 87,9 uvrstila na odlično deseto mesto in prehitela vse svoje sosede.

"Zaradi tega, ker omogoča osnovo, da dobro živimo, potem je zelo pomemben občutek varnosti, ki ga imamo v Sloveniji, zdravje, dostop do zdravstva, dostop do šolstva, torej izobraževanje, medsebojni odnosi in čisto življenjsko okolje," pravi psihologinja Anja Klobas.

Od naših sogovornikov pa različni odgovori na vprašanje, kaj so največje prednosti življenja v Sloveniji. Od narave do zdravstva, pa tudi geografsko pravijo, da je Slovenija zanimiva in da je tu sproščen ritem življenja.