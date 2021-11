Slovenija med najvarčnejšimi v Evropi, obrtniki dražijo svoje storitve

V zadnjem letu so storitve podražili kar trije od štirih obrtnikov, še polovica bo to naredila v naslednjih treh mesecih, velika večina, kar 90 odstotkov, za kar petino.

Cene so močno dvignili tudi obrtniki in podjetniki

In če je bila lani stopnja varčevanja gospodinjstev, torej kolikšen delež prihodka prihranimo, kar 22,6-odstotna, je dolgoletno povprečje bistveno nižje: od 2008 do lani je znašala le 13,4 odstotka.

Na drugi strani imamo za nekaj manj kot 15 milijard obveznosti, največ, nekaj več kot 13 milijard je posojil, pretežno seveda dolgoročni. To nas uvršča v sam evropski vrh, več prihranijo le še Nizozemci, Nemci in Luksemburžani.

Največ tega denarja je na bankah, in sicer dobrih 26 milijard, s slabimi 20 milijardami sledijo naložbe v lastniški kapital, torej delnice, deleže podjetij ali različne sklade, na tretjem mestu so različna zavarovanja in pokojninske sheme.

Kot je pokazala anketa med 186 obrtniki in podjetniki, bodo svoje cene najpogosteje dvigali gradbinci, vodoinštalaterji, mizarji in ponudniki toplotnih črpalk, redkeje fasaderji in električarji, bodo pa pri slednjih podražitve občutnejše: kar 15 odstotkov električarjev bo svoje cene namreč dvignilo tudi za 30 odstotkov in več.