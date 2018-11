Slovenija med sedmerico za potovanja najvarnejšimi državami

Mednarodni organizaciji International SOS in Control Risks sta objavili zemljevid tveganj v letu 2019. Slovenija se ob Danski, Finski, Norveški, Švici in Islandiji in Luksemburgu uvršča med za potovanja najvarnejše države, so pred dnevi sporočili iz Slovenske turistične organizacije.

Zemljevid razvršča države glede na stopnjo tveganja, ki popotnike čaka v določenem delu sveta. Interaktivni zemljevid je bil ustvarjen z namenom, da organizacije bolje razumejo tveganja v državah in na trgih, kjer poslujejo in kamor potujejo. Za sedem najvarnejših velja, da je tveganje neznatno. Za preostali del zahodne Evrope, Kanado, ZDA in Avstralijo velja, da je tveganje pri potovanju nizko. Med najmanj varnimi za potovanja pa so Sirija, Libija, Afganistan in Somalija. Zemljevid obenem prikazuje tudi oceno stopnje tveganja vsake države za zdravje in prometno varnost. Slovenija sodi med države z nizkim tveganjem za zdravje, nekoliko slabše od najboljših pa se država odreže pri prometni varnosti, so še pojasnili na Slovenski turistični organizaciji. V tem oziru ima namreč oceno tveganja "nizko", medtem ko se najboljše države ponašajo z oceno "zelo nizko". Slovenija se ob Danski, Finski, Norveški, Švici in Islandiji in Luksemburgu uvršča med za potovanja najvarnejše države. FOTO: iStock