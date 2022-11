Slovenija meni, da je Avstrija neutemeljeno podaljšala nadzor na schengenski meji

Med razlogi za podaljšanje nadzora na notranji schengenski meji s Slovenijo je Avstrija navedla povečanje migracijskih tokov, med drugim tudi zaradi vizumskih politik na Zahodnem Balkanu, povečanja sekundarnih migracij zaradi trenutnih razmer na zunanji meji EU ter tudi aktivnosti organiziranih skupin tihotapcev. Republika Slovenija ocenjuje, da je odločitev Republike Avstrije neutemeljena oziroma da avstrijska stran ni dokazala obstoja nove grožnje varnosti, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Kot so pojasnili, je Sodišče EU namreč v sodbi med drugim odločilo, da je trajanje začasnega mejnega nadzora na podlagi resne grožnje javnega reda ali notranji varnosti v državi članici največ 6 mesecev: "Država članica lahko podaljša začasni mejni nadzor samo v primeru, kadar se sooči z novo resno grožnjo, ki vpliva na njen javni red ali njeno notranjo varnost in ki se razlikuje od prvotno ugotovljene grožnje." Glede na statistične podatke obeh strani je število ilegalnih prehodov meje in vrnjenih oseb nizko in primerljivo številkam iz prejšnjih let, zato po oceni Republike Slovenije ne gre za novo grožnjo, pravijo na zunanjem ministrstvu.