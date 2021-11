Slovenija na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe občutno napredovala

V danes objavljenem poročilu Indeks digitalnega gospodarstva in družbe – Digital Economy and Society Index (DESI 2021) je Slovenija uvrščena na 13. mesto, kar je najvišje doslej, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

"Sveži podatki indeksa DESI, torej indeksa digitalnega gospodarstva in družbe 2021, razkrivajo, da je naše delo zadnjih let obrodilo sadove. Slovenija je v skupni razvrstitvi indeksa, ki meri digitalni napredek držav članic, od lani pridobila tri mesta in napredovala na skupno 13. mesto med 27 članicami EU," je ob objavljenem poročilu dejal minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Kot je pojasnil, je posebej opazen napredek na področju povezljivosti, na katerem so k odličnim rezultatom pripomogli ukrepi gradnje širokopasovnih omrežij (GOŠO) in dražba frekvenčnih pasov 5G, ki jo je v aprilu izvedla Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Koritnika veseli tudi porast uporabnikov storitev e-uprave, ki je lani dosegel 77 odstotkov vseh uporabnikov interneta in je bil s tem za več kot 10 odstotkov večji od povprečja EU. "Že več let smo odlični tudi na področju odprtih podatkov," je še izpostavil minister.