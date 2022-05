Slovenija na indeksu medijske svobode z najslabšo uvrstitvijo doslej

Društvo novinarjev Slovenije ob mednarodnem dnevu svobode medijev poudarja, da so razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe. Slovenija je glede na novi indeks svobode medijev po svetu dosegla najslabšo uvrstitev doslej. Spomnili so na dogajanje z STA in poudarili, da je trenutno zaradi političnega podrejanja na udaru RTV Slovenija. Vodstvo RTV zato pozivajo k odstopu. V javnost je prišla tudi novica, da bo po tem, ko mu RTV ni želel podaljšati pogodbe, voditelj Marcel Štefančič oddajo Studio City tri mesece vodil zastonj.

Društvu novinarjev Slovenije (DNS) je ob mednarodnem dnevu svobode medijev čestitalo novinarkam in novinarjem, ki so kljub vse bolj sovražnemu okolju, v katerem so v zadnjih letih opravljali svoje delo, ohranili visoke profesionalne standarde, kakovost in neodvisnost. "Svoboda medijev in novinarjev je ključna za demokratičen politični proces, kar dokazuje že pogled v soseščino, kjer je bila podreditev medijev eno od glavnih orodij za prevzem in ohranitev na oblasti," so zapisali v sporočilo za javnost. Poudarili so, da so razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe in dodali, da to kaže tudi novi indeks svobode medijev po svetu, ki je Slovenijo uvrstil na 54. mesto. "To je najslabša uvrstitev, odkar organizacija Novinarji brez meja pripravlja indeks," so zapisali. Od lanskega leta je slovenska svoboda medijev zdrsnila za 18 mest in se uvrstila v kategorijo "problematičnih" držav. DNS poudarja, da tradicionalni mediji vedno težje financirajo vsebine, ki niso le vaba za klike. "Politika, predvsem še aktualna vladajoča, je novinarje hotela zvesti na politične propagandiste, tiste, ki niso hoteli sodelovati, pa je na vse načine diskreditirala. V takšnem okolju ni prijetno biti novinar".

icon-expand Mediji FOTO: Shutterstock

DNS vodstvo RTV, ki ne uživa zaupanja delavcev, pozvalo k odstopu Ob 3. maju preteklo leto je društvo zagnalo kampanjo zbiranja sredstev za Slovensko tiskovno agencijo (STA), "v kateri je javnost jasno izkazala, da zahteva neodvisne javne medije". Danes pa se bodo z ostalimi novinarskimi organizacijami zbrali pred RTV Slovenija. "Ko je vlada ugotovila, da se STA ne bo vdala, in je za pritisk izčrpala vse, tudi nezakonite možnosti, se je njena pozornost preusmerila na RTV Slovenija," pravijo. "Spremljali smo celo vrsto manevrov, tudi izigravanje zakonodaje, s katerimi je vodstvo najprej obglavilo uredništvo, potem pa nastavilo kadre, ki niso dobili podpore uredništva," opozarjajo in pojasnjujejo, da je bila zadnja v seriji potez vodstva, ki želi upravljanje RTV Slovenija podrediti svojim interesom, uveljavljanje sprememb statuta javnega zavoda in to brez resne javne razprave z ustvarjalci programa, katerih uredništva s predlogom razdružujejo. "V društvu novinarjev smo vodstvo, ki ne uživa zaupanja delavcev, zaradi nepravilnosti že večkrat pozvali k odstopu. Ta poziv ponavljamo tudi danes," poudarjajo. "Čeprav v društvu novinarjev nismo naklonjeni nesistemskim posegom v medijsko zakonodajo, ki je potrebna temeljite prenove, bo za depolitizacijo RTV Slovenija nujna hitra intervencija, da se ustavi padec zaupanja, profesionalnih standardov in se javnemu mediju omogoči normalno delovanje. Pričakujemo razpravo in konstruktiven dialog," poudarjajo. Oddajo Studio City bo Marcel Štefančič vodil zastonj Ker pri sklenitvi pogodbe z voditeljem oddaje Studio City ni prišlo do dogovora, je v preteklih dneh urednica oddaje Alenka Kotnik opravila več pogovorov z voditeljem Marcelom Štefančičem. Kot je sporočila, sta v ponedeljek sklenila dogovor, da bo do ureditve razmerij oziroma največ tri mesece oddajo Studio City vodil, ne da bi prejel za to plačilo, s tem pa omogočil, da oddaja normalno poteka naprej in da ne pride do nepopravljive škode za zavod RTV Slovenija. "Marcelu Štefančiču se zahvaljujem za njegov prispevek k ureditvi in umiritvi stanja ter zaščiti interesov oddaje in zavoda RTV Slovenija," je še zapisala.

icon-expand Marcel Stefančič. FOTO: Miro Majcen

DNS s projektoma za lokalne medije in fotoreporterje DNS je v svojem zapisu javnost želelo obvestiti še, da so ob zaključku projekta Lokalni mediji za boljšo družbo, ki so ga izvajali skupaj z novinarskimi organizacijami in lokalnimi mediji iz regije, objavili analizo spremljanja vsebin in intervjujev z uredniki regionalnih medijev ter iz analize izhajajoča priporočila. "Ob svetovnem dnevu svobode medijev ne smemo pozabiti na ta pomemben del medijske krajine, ki slovenski javnosti prinaša lokalne novice in zgodbe," so zapisali. Drugi projekt, ki ga lansirajo danes, se nanaša na položaj fotoreporterjev, ki so pred kratkim v okviru društva ustanovili svoj aktiv. "Poklic fotoreporterja izginja, uredniki fotografij po uredništvih izginjajo, cena dela pa nenehno pada. Da ugotovimo, v kakšnih razmerah delajo in kako je njihovo delo ovrednoteno, smo danes objavili obširen spletni vprašalnik, ki bo podlaga za oblikovanje metodologije za določanje cen, ki bo vsebovala tudi vse skrite stroške tega poklica," so še zapisali in fotoreporterje povabili k sodelovanju. V zaključek so dodali še, da upajo, da se bodo do prihodnjega 3. maja ukvarjali z reformo medijske zakonodaje, katere dejanski cilj bo ustvariti sistemski okvir za uspešno delovanje medijev v Sloveniji in z oblikovanjem dolgoročne medijske politike. "Za to potrebujemo kompetentno vodstvo in ekipo na direktoratu za medije. To so poteze, ki jih je politika napovedala. V društvu novinarjev jih bomo držali za besedo," so odločeni. RSF: Slovenija na indeksu medijske svobode padla za 18 mest Slovenija je na indeksu medijske svobode padla za 18 mest in je med 180 državami zasedla 54. mesto, je razvidno iz indeksa organizacije Novinarji brez meja. Ta v letnem poročilu svari predvsem pred novim obdobjem polarizacije, ki jo dodatno krepi informacijski kaos. "Ustvarjanje medijskega orožja v avtoritarnih državah onemogoča pravico državljanov do informiranja, hkrati pa je povezano z naraščanjem napetosti v mednarodni skupnosti, kar lahko privede do najhujših vojn," je ob objavi letnega poročila dejal generalni sekretar RSF Christophe Deloire. Pri RSF so v lanskem letu opazili, da medijska polarizacija v državah dodatno krepi tudi delitve znotraj držav ter polarizacijo med državami na mednarodni ravni. Znotraj demokratičnih družb je v porastu delitev, ki je rezultat širjenja mnenjskih medijev in dezinformacij, ki jih okrepijo družbena omrežja, dodajajo v poročilu. Ta proces je med drugim viden na primeru ruske invazije na Ukrajino, saj je pred fizičnim konfliktom že divjala propagandna vojna, pojasnjujejo pri RSF. Kitajska pa na primer izkorišča svojo zakonodajo, da prebivalstvu omejuje dostop do drugega dela sveta in informacij.

Novinarji brez meja indeks medijske svobode objavljajo od leta 2002.