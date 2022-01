Slovenija zdrsnila na indeksu zaznave korupcije: 'Padec zbuja skrb'

V Transparency International (TI) Slovenia poudarjajo, da je potiskanje preprečevanja korupcije na obrobje političnega parketa privedlo do stanja, ki ga odraža rezultat. Ta razgalja večletno pomanjkanje temeljitejših reform in nekatere slabe prakse v zadnjih letih, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Po večletni stagnaciji je ob ponavljajočih aferah, pritiskih na medije, civilno družbo in neodvisne institucije je žal pričakovano prišlo do padca, ki zbuja skrb. V supervolilnem letu potrebujemo jasne zaveze političnih akterjev, da bodo padec nemudoma zaustavili in obrnili trend," je povedal dr. Samo Bardutzky, začasni predsednik TI Slovenia.

Eden izmed prvih preizkusov bo zakonska zaščita žvižgačev, kjer je bil predlog zakona javno predstavljen decembra, a ima, kot so zapisali številne pomanjkljivosti: "V TI Slovenia pričakujemo bolj vključujoč strokovni dialog za izboljšanje predloga in zavezo političnih akterjev, da se bodo zavzemali za sprejem celostne zaščite žvižgačev, zato je ta del zahtev iniciative Glas ljudstva."

Ocena Sprememba ocene Uvrstitev na lestvici Sprememba uvrstitve 2021 57 - 3 ↓ 41. - 6 ↓ 2020 60 0 35. / 2019 60 0 35. + 1 ↑ 2018 60 - 1 ↓ 36. - 2 ↓ 2017 61 0 34. - 3 ↓ 2016 61 + 1 ↑ 31. + 3 ↑ 2015 60 + 2 ↑ 34. + 6 ↑ 2014 58 + 1 ↑ 40. + 3 ↑ 2013 57 - 4 ↓ 43. - 6 ↓ 2012 61 - 37. -

Na vrhu in dnu ni večjih sprememb

Kar dve tretjini vseh držav na indeksu sta ocenjeni z oceno, nižjo od 50, povprečna ocena je 43. Ob Sloveniji je še 26 drugih držav letos beležilo najnižjo oceno od leta 2012. Najvišje na Indeksu zaznave korupcije za leto 2021 med 180 državami so Nova Zelandija, Finska in Danska (vse z oceno 88), ki si delijo prvo mesto, sledijo pa Singapur, Švedska in Norveška (ocena 85). Vse te države zaznamujejo stabilna vladavina prava, močne neodvisne nadzorne institucije in široko družbeno soglasje glede neprimernosti zlorabe javnih funkcij in sredstev v zasebne namene, so zapisali v TI Slovenija.

Dosledno z rezultati preteklih let so se najnižje vnovič uvrstile šibke, nestabilne države, kjer so do nedavnega oziroma kjer še vedno potekajo oboroženi konflikti: Južni Sudan (ocena 11), Somalija (ocena 13), Sirija (ocena 13), Venezuela (ocena 14) in Jemen (ocena 16). Od CPI 2012 do CPI 2021 so največji napredek v svetovnem merilu dosegli Sejšeli (+18), Armenija (+15) in Italija (+ 14). Najbolj so v enakem obdobju nazadovale Sveta Lucija (–15), Sirija (–13) in Ciper (–13), ugotavljajo v TI Slovenija.