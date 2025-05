Slovenija na lestvici svobode medijev pridobila devet mest

Slovenija se je na lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja uvrstila na 33. mesto, kar je devet mest višje kot lani. Med 27 državami EU pa je šele na 18. mestu, torej v spodnji polovici. Slovenija je na lestvici pridobila zlasti zaradi napredka pri političnem in pri družbenem kazalniku, so navedli v organizaciji. Kot so zapisali, zdajšnja vlada sorazmerno spoštuje medijsko svobodo. Politične pritiske tako bolj izvajajo opozicijske stranke, ki medijem nasprotujejo in jim želijo vzeti verodostojnost.