Slovenija na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov

"Ruske grožnje z novimi napadi na Kijev in izjave, naj diplomati in tujci zapustijo Ukrajino, so nesprejemljive in pomenijo kršenje mednarodnega prava," je sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Ob tem so pozvali Rusijo, naj "preneha z namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, sprejme premirje in pogajanja za pravičen mir v Ukrajini".

"Slovenija ostaja v Kijevu in bo še naprej podpirala Ukrajino," je poudarila državna sekretarka Neva Grašič, ki se udeležuje neformalnega zasedanja zunanjih ministrov držav EU na Cipru.