Slovenija

Slovenija na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov

Ljubljana / Moskva, 28. 05. 2026 10.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Rusko veleposlaništvo v Sloveniji

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije. Kot so zapisali, bo Slovenija še naprej podpirala Ukrajino, ruske grožnje pa so označili za nesprejemljive.

"Ruske grožnje z novimi napadi na Kijev in izjave, naj diplomati in tujci zapustijo Ukrajino, so nesprejemljive in pomenijo kršenje mednarodnega prava," je sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Ob tem so pozvali Rusijo, naj "preneha z namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, sprejme premirje in pogajanja za pravičen mir v Ukrajini".

"Slovenija ostaja v Kijevu in bo še naprej podpirala Ukrajino," je poudarila državna sekretarka Neva Grašič, ki se udeležuje neformalnega zasedanja zunanjih ministrov držav EU na Cipru.

Obsežen napad na Kijev in nove grožnje

Rusija je pred dnevi zagrozila z novim valom "sistematičnih napadov" na Kijev, potem ko je izvedla enega največjih napadov na ukrajinsko prestolnico od začetka vojne.

Sobotni napad na Kijev.
FOTO: AP

Ob tem so pozvali tuje državljane in diplomate, naj čim prej zapustijo Kijev, prebivalce mesta pa, naj se izogibajo upravnim in vojaškim stavbam. Ukrajina je v odzivu dejala, da so ruske grožnje "nič drugega kot brezsramno izsiljevanje" in pozvala zaveznike, naj povečajo pritisk na Moskvo.

Dodali so še, da se ruski napadi na Kijev "od začetka vojne niso ustavili praktično niti za en teden" in da splošna varnostna grožnja, ki jo predstavlja Moskva, "ostaja enaka kot v prejšnjih letih ali mesecih".

V obsežnih ruskih napadih v soboto zvečer so bili ubiti štirje ljudje, okoli 100 je bilo ranjenih.

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Kako z 200 evrov več na mesec spremenite svojo finančno situacijo
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Ja, Chef!
