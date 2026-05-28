Slovenija na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov

"Ruske grožnje z novimi napadi na Kijev in izjave, naj diplomati in tujci zapustijo Ukrajino, so nesprejemljive in pomenijo kršenje mednarodnega prava," je sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.
Ob tem so pozvali Rusijo, naj "preneha z namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, sprejme premirje in pogajanja za pravičen mir v Ukrajini".
"Slovenija ostaja v Kijevu in bo še naprej podpirala Ukrajino," je poudarila državna sekretarka Neva Grašič, ki se udeležuje neformalnega zasedanja zunanjih ministrov držav EU na Cipru.
Obsežen napad na Kijev in nove grožnje
Rusija je pred dnevi zagrozila z novim valom "sistematičnih napadov" na Kijev, potem ko je izvedla enega največjih napadov na ukrajinsko prestolnico od začetka vojne.
Ob tem so pozvali tuje državljane in diplomate, naj čim prej zapustijo Kijev, prebivalce mesta pa, naj se izogibajo upravnim in vojaškim stavbam. Ukrajina je v odzivu dejala, da so ruske grožnje "nič drugega kot brezsramno izsiljevanje" in pozvala zaveznike, naj povečajo pritisk na Moskvo.
Dodali so še, da se ruski napadi na Kijev "od začetka vojne niso ustavili praktično niti za en teden" in da splošna varnostna grožnja, ki jo predstavlja Moskva, "ostaja enaka kot v prejšnjih letih ali mesecih".
V obsežnih ruskih napadih v soboto zvečer so bili ubiti štirje ljudje, okoli 100 je bilo ranjenih.