Slovenija na pomoč civilistom v Gazi: 30 ton pomoči že na krovu C-17

Ob tretjem sklopu pomoči za civiliste v Gazi je vlada sporočila, da so varnostne in humanitarne razmere na vojnem območju izjemno slabe in da se le še poslabšujejo. Primanjkuje vode, hrane, elektrike in goriva, širijo se bolezni, omejene so zdravstvene in bolnišnične zmogljivosti. Zaradi tega je civilno prebivalstvo zelo ogroženo, zlasti ženske, otroci in druge ranljive skupine.

Poudarili so tudi, da je Slovenija kot odgovorna nestalna članica Varnostnega sveta OZN zavezana nuditi pomoč civilnemu prebivalstvu, ki trpi ob vojaških spopadih. "Materialna pomoč bo zagotovljena iz materialnih zalog, s katerimi razpolagata Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska ter bo obsegala suhe dnevne obroke in sadno-žitne ploščice. Prav tako bo materialna pomoč v obliki hrane (mleko v prahu in drugi prehranski izdelki) ter sanitetnih pripomočkov zagotovljena v okviru strateškega partnerstva ministrstva za evropske in zunanje zadeve s Slovensko karitas," so sporočili.