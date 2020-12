Slovenija na pomoč sosedom: poslali smo šotore, agregate, spalne vreče ...

Silovit potres smo čutili tudi v Sloveniji, iz številnih krajev prihajajo poročila o škodi. Podatke o tej zbira Civilna zaščita. "Trenutno je škodo najavilo oziroma nas o njej obvestilo 18 občin, predvsem s področja Posavja, Štajerske in Dolenjske," je za oddajo 24UR ZVEČER sinoči dejal poveljnik CZ Srečko Šestan. Gre predvsem za poškodbe na strehah, poškodbe dimnikov, seveda tudi nekaj ometov, poškodovani sta tudi dve cerkvi in en muzej. "To so trenutne informacije, seveda pa obvestila o škodi še zbiramo. Če bo škoda po ocenah in po našem seštevku blizu tiste stopnje, na kateri se v pomoč vključi država, bomo začeli s postopkom ocenjevanja," odgovarja na vprašanje, ali že razpolagajo s podatki o tem, kje in kakšne poškodbe so nastale v Sloveniji.

Včeraj smo sicer vse popoldne lahko spremljali poročila in gledali posnetke, kako so ljudje panično bežali iz stavb v kraju Petrinja, v Sisku in Zagrebu. Kaj je najpomembnejše, kako moramo ravnati ob potresu? Tečemo na prosto? Se skrijemo pod mizo? Zunaj pa se umaknemo stran od objektov?