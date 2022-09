Pri nas le 77 fizioterapevtov na 100.000 prebivalcev, pacientov pa vedno več

Bolezen je mogoče obvladovati s pomočjo fizioterapije in z redno telesno dejavnostjo, ki pripomoreta k zmanjšanju bolečine, izboljšanju telesne funkcije in sposobnosti za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti. Osteoartroza ni ozdravljiva, zato sta pomoč fizioterapevta in ustrezna fizioterapevtska obravnava izrednega pomena. Fizioterapevti bolniku svetujejo pri sestavi vadbenega programa, izobražujejo o lajšanju bolečine in načinih, kako obvladovati artrozo. Bolnike naučijo, kako izboljšati gibljivost v sklepih, da se stanje ne slabša, z boljšo gibljivostjo pa dosežejo zmanjšanje bolečine ter drugih simptomov.

Osteoartroza je bolezen, zaradi katere po svetu trpi kar 520 milijonov ljudi. Zaskrbljujoč je podatek, da se je v zadnjih 30 letih število bolnikov z osteoartrozo povečalo za kar 48 odstotokov. Osteoartroza lahko prizadene kateri koli gibljivi sklep, najpogosteje pa kolena, kolke in sklepe rok. Zanjo so značilni bolečina, funkcijski problemi, mišična oslabelost, okorelost sklepov in posledično zmanjšana kakovost življenja.

Osteoartroza lahko prizadene kateri koli gibljivi sklep, najpogosteje pa kolena, kolke in sklepe rok. Gre za bolezen, pri napredovanju katere tkiva v sklepih začnejo propadati, kar se kaže s tanjšanjem hrustanca, preoblikovanjem kosti, kostnimi zatrdlinami in vnetjem sklepov. Za osteoartrozo so značilni bolečina, funkcijski problemi, mišična oslabelost, okorelost sklepov in posledično zmanjšana kakovost življenja.

Za osteoartrozo najpogosteje zbolijo osebe v starostnih skupinah od 65 do 74 let ter v starostni skupini od 75 do 84 let. Se pa število bolnikov z osteoartrozo začne zelo povečevati po 50. letu. Vendar strokovnjaki svarijo, da to ni zgolj bolezen starejših, pač pa osteoartroza prizadene tudi do 50 odstotkov otrok in mladostnikov po poškodbi sklepa. Ostali dejavniki tveganja - poleg poškodbe in starosti - so še prekomerna telesna teža, ženski spol in družinska anamneza.

Samo lansko leto je bilo - po podatkih NIJZ - zaradi artroz rehabilitacijsko obravnavanih skupaj 5692 pacientov, najpogostejši diagnozi pa sta koksartroza (obolenje kolka) in gonartroza (obolenje kolena). In kako bolnik pride do fizioterapevtske obravnave? V javni zdravstveni mreži je dostop do obravnave možen preko delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda splošni ali družinski zdravnik, lahko pa pacienta na obravnavo napoti zdravnik druge specialnosti.