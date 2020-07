Slovenija na strani ZDA – rekli ne kitajskemu Huaweiu

Vlada Republike Slovenije se je danes seznanila o nameravani sklenitvi skupne izjave Slovenije in ZDA o varnosti 5G. Skupno izjavo je skupaj z obrazložitvijo posredovala v seznanitev DZ. To pomeni, da kitajsko podjetje Huawei najverjetneje ne bo moglo sodelovati pri gradnji omrežja 5G.

Vprašanje je, kaj bo to pomenilo za tiste operaterje, ki že uporabljajo Huaweieve komponente v različnih telekomunikacijskih sistemih v državi. Sama izjava se sicer opredeljuje do sestavljanja omrežja 5G, a določene dele tako imenovane temeljne infrastrukture (prejšnje generacije) so nekateri zgradili tudi s pomočjo Huaweieve tehnologije. Zapisali so: "Izjava torej prispeva h krepitvi odpornosti omrežij 5G, še zlasti v kritični telekomunikacijski infrastrukturi. Izjava prav tako izhaja iz razumevanja, da bo le varno in stabilno omrežje 5G lahko temelj vse bolj digitaliziranega gospodarstva in družbe ter kot takšno ključno izhodišče za nadaljnji razvoj, hkrati pa tudi zagotovilo zaščite temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter varovanja zasebnosti." Junija smo objavili osnutek, ki pa se verjetno ni veliko spremenil:

icon-expand Skupna izjava ZDA in Slovenije FOTO: 24ur.com

Slovenija je s to skupno izjavo spremenila zunanjepolitično usmeritev glede tehnologije 5G. Če je pred tem kolebala med evropsko in ameriško usmeritvijo, se je s tem postavila na stran ameriškega politično-gospodarskega pritiska na Kitajsko in posledično tudi Huawei. Na ministrstvu za zunanje zadeve so nam junija pojasnili, da "med Republiko Slovenijo in ZDA že od lanskega leta potekajo pogovori o možnosti sprejema skupne izjave o medsebojnem sodelovanju pri zagotavljanju varnosti in odpornosti omrežij 5G, ki mu obe državi, prav tako pa tudi EU in Nato, v zadnjem času namenjata povečano pozornost". Huawei je sicer bil tarča obveščevalnih služb že pred kitajsko-ameriškimi tarifnimi vojnami, saj so številne obveščevalne službe izdajale opozorila o potencialnih vohunskih nevarnostih.

Te pravijo, da bi s tem, ko bi Huawei dobavil celotno opremo za gradnjo opreme 5G, ta postala tudi del kritične infrastrukture. A obstajajo številna opozorila obveščevalcev, ki so govorili o politični odvisnosti in odgovornosti Huaweia, zaradi katere bi ta moral sodelovati s kitajskim ministrstvom za državno varnost. Kot so leta 2019 v poročilu o 5G za Natov center o varnosti in vplivih Kitajske zapisali, je težko nadzorovati, kaj se dogaja na Kitajskem, saj je treba spoštovati suverenost držav. Kitajska tako lahko na mednarodnem parketu trdi eno, v domačem okolju pa dela po svoje, a dokler ni prelivanja odločitev čez meje, orodij ni. Kot smo že pisali, ni nobena skrivnost, da Kitajska redno uporablja bližnjice za pridobitev tehnoloških prednosti. Kot je trdilo že več strokovnjakov s kibernetskega področja, med drugim Mikk Raud, ki deluje v Natovem centru za kibernetsko obrambo, "je Kitajska pogosto ciljala na akademske, industrijske in državne ustanove, da bi pridobila tehnološke skrivnosti".Tega niso počeli zgolj civilisti, ampak so različni centri po svetu zaznavali, da se uporabljajo tudi elementi enot vojaškega kibernetskega varovanja.