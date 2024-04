Slovenija na zagovor poklicala srbskega odpravnika poslov

Tanja Fajon je besede Vučića označila za žaljive in nesprejemljive, zaradi česar so se odločili na zagovor poklicati srbskega odpravnika poslov. "Zahtevamo pojasnilo, opravičilo, to ni v duhu dobrih sosedskih oziroma prijateljskih odnosov," je dejala in Vučićeve besede označila tudi za neresnične.

Kot je dodala, si ne predstavlja dobrega sodelovanja, če nekdo s takimi žaljivimi besedami nastopa in žali celoten narod. "Pričakujemo, od Srbije, da v duhu evropskih vrednot, ki jih sama zagovarja, tudi deluje," je še dejala ob robu zasedanja skupnega odbora Slovenija - Koroška.

Vučić je v torek dejal, da je Srbija padla v past, ki so ji jo nastavile ZDA, Švica in Slovenija. "Ko je zasedanje Varnostnega sveta zamujalo, sem se vprašal, za kaj gre, potem pa smo spoznali, da so se za to dogovorili z Američani, Slovenci in Švicarji. Ne ve se, kdo je odvratnejši, Slovenci ali kdo drug," je dejal.

Na ponedeljkovo zasedanje Varnostnega sveta ZN o Kosovu je kosovska predsednica Vjosa Osmani namreč pripeljala več kosovskih Albank, posiljenih med vojno, da bi pričale o srbskih zločinih. V govoru v ZN, ki ga je objavila tudi na družbenem omrežju X, je poudarila, da je bil Vučić del organov oblasti nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, in od njega zahtevala opravičilo. "Žrtve tega režima stojijo tu. Vzemite si čas in se jim opravičite. Pokažite, ali imate v sebi vsaj še trohico človečnosti," je dejala.