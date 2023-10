Slovenija nadaljuje z nadzorom meje s Hrvaško in Madžarsko

V skladu z odločitvijo vlade je od danes v veljavi podaljšanje nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Poostreni režim bo trajal vsaj do 19. novembra. Kot je pojasnila vlada, bo nadzor tako kot doslej ciljno usmerjen in osredotočen na preprečevanje terorizma, ekstremizma in kriminalitete. Nadzor je podaljšala tudi Italija na meji s Slovenijo.

Slovenija je mejni nadzor 21. oktobra uvedla po odločitvi Italije o nadzoru na slovenski meji. Podobno kot Italija je tudi Slovenija med razlogi za odločitev o začasni ponovni uvedbi nadzora navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma. Premier Robert Golob je nato izrazil pričakovanje, da bo Italija nadzor na meji odpravila do božiča, tako da bo lahko zatem to na meji z Hrvaško in Madžarsko storila tudi Slovenija. V Rimu so sicer že nakazali, da bi lahko nadzor predvidoma potekal celo zimo. icon-expand Uvedba začasnega nadzora na meji z Madžarsko FOTO: Bobo O ponovno vzpostavljenem nadzoru in o tem, kako čim bolj zmanjšati vpliv nadzora na državljane omenjenih treh držav, ki dnevno prečkajo mejo, bodo v četrtek v Trstu razpravljali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške. Golob pa se bo 14. novembra mudil na obisku pri italijanski kolegici Giorgii Meloni, s katero bosta govorila tudi o nadzoru na meji.