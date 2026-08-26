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Slovenija

Slovenija blokirala skupno obsodbo izraelskih načrtov na Zahodnem bregu

Bruselj / Ljubljana, 26. 08. 2026 12.30 pred 31 minutami 2 min branja 24

Avtor:
STA M.S.
Izraelski naseljenci pred domom Palestincev v Kusri

Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave EU, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega, je poročal portal EUobserver. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas z obsodbo načrtov.

Kot je poročal bruseljski portal, so v Bruslju pripravljali izjavo Kaje Kallas v imenu celotne EU, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1.

Za objavo tovrstne izjave je potrebno soglasje vseh 27 držav članic, vendar pa tega po poročanju EUobserverja zaradi nasprotovanja Slovenije, ki je pod novo vlado spremenila stališče do bližnjevzhodnega konflikta, niso dosegli.

Tako je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice, ki ima nižji diplomatski status.

Nezakonite judovske naselbine
Nezakonite judovske naselbine
FOTO: Profimedia

Takšno izjavo lahko objavijo brez odobritve držav članic. Običajno se je poslužijo, če določeno stališče nima soglasne podpore med članicami. To se je v primeru vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas zgodilo že večkrat. Skupnim izjavam EU z obsodbo ravnanja Izraela je v preteklosti nasprotovala predvsem Madžarska pod vodstvom premierja Viktorja Orbana.

Kallasova je v svoji izjavi obsodila objavo razpisa za gradnjo 1200 stanovanjskih enot v okviru spornega projekta E1 na zasedenem Zahodnem bregu, ki "močno škoduje možnosti za rešitev dveh držav". Implementacija projekta E1, ki sicer vključuje gradnjo približno 3400 stanovanjskih enot na okoli 12 kvadratnih kilometrih površin, bi po njenih besedah razdelila Zahodni breg na dva dela.

Načrte izraelske vlade so sicer pretekli teden v skupni izjavi obsodili tudi voditelji več evropskih in drugih držav, vključno z Nemčijo, Avstrijo, Združenim kraljestvom, Kanado in Avstralijo. Tej izjavi se je pridružila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

SD: Predsednik vlade je okrnil ugled Slovenije

Na poročanje bruseljskega portala so se medtem odzvali v opozicijski SD, kjer menijo, da lahko takšna "enostranska politična odločitev Janeza Janše pomeni razliko med življenjem in smrtjo v Gazi, pri čemer otroci in ženske predstavljajo večino žrtev". 

"Širjenje naselbin pomeni kršitev mednarodnega prava in otežuje konec morije," opozarjajo. Spomnili so, da je Slovenija še junija letos podprla evropske sklepe, ki so opozarjali na posledice širjenja naselbin, dva meseca pozneje pa je, kot so zapisali, "predsednik vlade lastnoročno preprečil, da bi EU kot celota ponovila enako stališče". S tem je premier Janša po njihovem mnenju "očrnil" ugled Slovenije v očeh evropskih partneric. 

Od vlade pričakujejo pojasnila, so še sporočili. 

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kakorkoliže
26. 08. 2026 13.01
Zgodovina iz leta 41 se ponavlja.
Odgovori
0 0
Voly
26. 08. 2026 13.01
To je največja sramota v zgodovini samostojne Slovenije! Ne morem verjeti. Tu se sedaj vidi, da misli Janša, da je kot Trump, torej požvižga se na javno mnenje, nihče mu nič ne more...sedaj je Slovenija zamenjala Madžarsko, to je škandal, podobno, kot leta 1941, ko so njegovi predniki klečali pred okupatorjem in izdajali rojake, da so trpeli zaradi njih. Sedaj smo postali izobčenci v EU, samo zato, ker je Janša dolžen Izraelu za podporo pred volitvami. V tem mandatu je pa veliki vodja res pokazal svoj obraz, tisti, ki ga pa podpirate, vas je pa lahko sram v dno duše. Mene je sram, da sem vaš rojak!
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+1
1 0
Vest-naroda
26. 08. 2026 12.57
Povsem pričakovano, Janša je Netanjahujeva marioneta. Do kdaj bo Slovenija talka cionistov zaradi Janševe podkupljivosti?
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+2
3 1
Ana Konda
26. 08. 2026 12.56
Boljš da smo za Izraelce kot za palestince. Z Izraelom lahko izjemno gospodarsko sodelujemo, od palestincev pa lahko dobimo samo begunce. Kaj je torej bolje za nas ?
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+1
3 2
soxx
26. 08. 2026 12.56
No, pa je Izrael dobil novega Orbana. V Sloveniji.
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+2
3 1
thor82
26. 08. 2026 12.55
Tudi evropa predlaga bučke, da dali so kao sankcije na izdelke iz zahodnega brega iz nelegalnih naselij, ampak kdo pa preverja da blago res prihaja iz spornih območij, verjel bom šele ko bodo dali sankcije tako kot rusom, komplet državi in vse kar je povezano z izraelom. Samo da mislim da so bolj zajebali eu s sankcijami kot pa ruse...
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+2
2 0
Hudi časi
26. 08. 2026 12.54
A desni pa še niso prebrali te novice? Morda še čakajo okrožnico, kaj morajo napisati? Ne vidim njihovih komentarjev.
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-1
3 4
?uknaveji
26. 08. 2026 12.54
Tole je zrelo za proteste. Že kdo kaj organizira?
Odgovori
+4
5 1
Grosemist
26. 08. 2026 12.58
👍👍
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+1
1 0
MEDKO
26. 08. 2026 12.54
Žalostno vendar te izjave EU ne rešijo popolnoma nič. A je kje kdajkoli bila kakšna sprememba prvotnega načrta Izraela, ZDA ali koga drugega? Požvižgajo se na EU.
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+2
5 3
Vrhovni poveljnik
26. 08. 2026 12.54
Sramota vseh sramot! Orbana so se Madžari znebili, kdaj se bomo Slovenci Janše?
Odgovori
+4
8 4
peglezn
26. 08. 2026 13.01
volitve mogoče, si na to pomislil?
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
26. 08. 2026 12.53
Ne pozabimo,da je SDS ustanovila Judinja.
Odgovori
+1
5 4
Hudi časi
26. 08. 2026 12.52
Janez ne more biti za takšno izjavo. Je dolžan Izraelu mnogo tega. Črne kocke so drage.
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+7
10 3
Mlecna cesta
26. 08. 2026 12.51
Sramotno dejanja, no saj vemo od koga in zakaj...vsi ki so ga volili jim bo še žal, če jim že ni...
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+5
8 3
Pujček
26. 08. 2026 12.49
Torej, tudi Pukl bi pobijal nedolžne ljudi. Med ww2 so jih ovajali morilcem, zdaj navijajo za klanje otrok in staroselcev. Smrt janšizmu.
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+11
14 3
zvoneti
26. 08. 2026 12.46
Sramota,sram me je, da imamo slovenci tako vlado.
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+9
13 4
Mens sana
26. 08. 2026 12.45
.............storitve Black Cube-a oz. Mosada niso zastonj,.................tovarišu Janezu se večkrat zatakne pri dejstvih, najbrž njegova ura teče v obratni smeri..................
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+10
13 3
Slovenska pomlad
26. 08. 2026 12.45
Še en dokaz,da nas je črni Ivan prodal Izraelu.
Odgovori
+10
14 4
dededetox
26. 08. 2026 12.45
Orban je vzornik Janše - vedno na zadnjih tacah in kontra vsem in vsemu! Dokazovanje moči do zadnjega! Ni čudno, da ima okrog sebe zbrane same oprode tipa Mahnič, Grims, Godec....Karakter mu narekuje, da mora izstopati kar pa je možno izključno če se obkrožiš z i.dioti! In take poteze so postavljanje na prste ne glede na posledice!
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+9
11 2
grumf
26. 08. 2026 12.45
Sramota vseh sramot. Orbanizacija Slovenije po Orbanu. Zdaj je tudi vse skupaj bolj jasno glede črne kocke.. v resnici gre za izdajo države.
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+11
14 3
Rock8
26. 08. 2026 12.43
Sramota za Slovenijo in trenutno vlado,ki podpira nasilne izraelske naseljence,ki izganjajo palestince z njihovih domov.ogabno.
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+8
12 4
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