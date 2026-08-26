Slovenija blokirala skupno obsodbo izraelskih načrtov na Zahodnem bregu

Kot je poročal bruseljski portal, so v Bruslju pripravljali izjavo Kaje Kallas v imenu celotne EU, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1. Za objavo tovrstne izjave je potrebno soglasje vseh 27 držav članic, vendar pa tega po poročanju EUobserverja zaradi nasprotovanja Slovenije, ki je pod novo vlado spremenila stališče do bližnjevzhodnega konflikta, niso dosegli. Tako je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice, ki ima nižji diplomatski status.

Nezakonite judovske naselbine FOTO: Profimedia

Takšno izjavo lahko objavijo brez odobritve držav članic. Običajno se je poslužijo, če določeno stališče nima soglasne podpore med članicami. To se je v primeru vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas zgodilo že večkrat. Skupnim izjavam EU z obsodbo ravnanja Izraela je v preteklosti nasprotovala predvsem Madžarska pod vodstvom premierja Viktorja Orbana. Kallasova je v svoji izjavi obsodila objavo razpisa za gradnjo 1200 stanovanjskih enot v okviru spornega projekta E1 na zasedenem Zahodnem bregu, ki "močno škoduje možnosti za rešitev dveh držav". Implementacija projekta E1, ki sicer vključuje gradnjo približno 3400 stanovanjskih enot na okoli 12 kvadratnih kilometrih površin, bi po njenih besedah razdelila Zahodni breg na dva dela. Načrte izraelske vlade so sicer pretekli teden v skupni izjavi obsodili tudi voditelji več evropskih in drugih držav, vključno z Nemčijo, Avstrijo, Združenim kraljestvom, Kanado in Avstralijo. Tej izjavi se je pridružila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

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