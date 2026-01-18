Slovenija naj bi se pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu

Ta teden bi se po navedbah naših virov lahko seznanila z namero. Sicer pa so, kot smo izvedeli neuradno, na zunanjem ministrstvu gradivo že pripravili. O tem naj bi tudi že govorila premje in zunanja ministrica, komunikacija pa naj bi v naslednjih dneh stekla še z odločevalci Južne Afrike. Odločitvi mora sicer zeleno luč prižgati vlada. Skrajni rok za pridružitev tožbi je 13. marec. Iz vladnih krogov pa je slišati, da naj bi si želeli postopek do konca izpeljati še preden se bo začela volilna kampanja, torej v roku meseca dni.

Kaj pa pridružitev tožbi Južne Afrike pomeni? Slovenija bo tožbi dodala svoje stališče, pogled oziroma dodatne argumente, ki bi lahko bili sodišču v pomoč pri odločanju.

Južna Afrika sicer Izraelu očita kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Tožbo so vložili že leta 2023, vsaka dodatna intervencija pa lahko postopke podaljša, tudi zato jih države pripravljajo s tresočo roko. Tožbi so se sicer pridružile Španija, Brazilija, Irska, Turčija, nazadnje Belgija. Prav z belgijskim ministrom je, so potrdili na Mladiki, prejšnji teden o tem govorila zunanja ministrica.

V premierovem kabinetu za komentarje danes niso bili na voljo.