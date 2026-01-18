Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenija naj bi se pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu

Ljubljana, 18. 01. 2026 19.25 pred 50 minutami 1 min branja 16

Avtor:
Žana Vertačnik
Zasedanje Meddržavnega sodišča v Haagu

Slovenija naj bi se, kot smo neuradno izvedeli, pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču. Vlado so k temu večkrat pozivali nevladniki, pa tudi poslanci Socialnih demokratov in Levice.

Ta teden bi se po navedbah naših virov lahko seznanila z namero. Sicer pa so, kot smo izvedeli neuradno, na zunanjem ministrstvu gradivo že pripravili. O tem naj bi tudi že govorila premje in zunanja ministrica, komunikacija pa naj bi v naslednjih dneh stekla še z odločevalci Južne Afrike. Odločitvi mora sicer zeleno luč prižgati vlada. Skrajni rok za pridružitev tožbi je 13. marec. Iz vladnih krogov pa je slišati, da naj bi si želeli postopek do konca izpeljati še preden se bo začela volilna kampanja, torej v roku meseca dni.

Kaj pa pridružitev tožbi Južne Afrike pomeni? Slovenija bo tožbi dodala svoje stališče, pogled oziroma dodatne argumente, ki bi lahko bili sodišču v pomoč pri odločanju. 

Južna Afrika sicer Izraelu očita kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Tožbo so vložili že leta 2023, vsaka dodatna intervencija pa lahko postopke podaljša, tudi zato jih države pripravljajo s tresočo roko. Tožbi so se sicer pridružile Španija, Brazilija, Irska, Turčija, nazadnje Belgija. Prav z belgijskim ministrom je, so potrdili na Mladiki, prejšnji teden o tem govorila zunanja ministrica.

 V premierovem kabinetu za komentarje danes niso bili na voljo.

Slovenija ICJ SODIŠČE

Bo Trump uvedel carine tudi za Slovenijo?

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
18. 01. 2026 20.26
mi se sam umaknmo nismo mi dorasl
Odgovori
0 0
suleol
18. 01. 2026 20.26
prvo svoj prag zrihtajmo
Odgovori
0 0
Uporabnik1812060
18. 01. 2026 20.25
Bedasto!
Odgovori
+1
1 0
Dolenjc5
18. 01. 2026 20.22
Fajonova rešij 30 dni do zdravnika.V tuje stvari pa se ne utikaj. Kaj vse moramo prenašati. Ta vlada bi reševala cel svet samo na državljane Slovenije pozablja kot bi bili drugorazredni
Odgovori
+3
3 0
Mclaren
18. 01. 2026 20.19
Končno!
Odgovori
-4
1 5
St. Gallen
18. 01. 2026 20.19
Santo Dio slovenci kaj ste volili
Odgovori
+3
4 1
YouRangMyLord
18. 01. 2026 20.19
Koliko škode bo Sloveniji in narodu še naredila do marca 2026 slovenska zunanja ministrica Tanja ? Kaj ji je obljubil v pogovoru belgijski minister, da je Slovenijo šla vmešat še v to merdo? Ji je obljubil po vezah službico v Bruslju, ko bo marca 2026 odletela s položaja?
Odgovori
+4
4 0
ROMELS
18. 01. 2026 20.18
Rabimo EU trojko, da pospremi naše politike v kletke.
Odgovori
+1
2 1
Sixten Malmerfelt
18. 01. 2026 20.17
Satanyahuja v Haag, potem pa rešt v Stockholm!
Odgovori
+0
1 1
Sixten Malmerfelt
18. 01. 2026 20.17
Pravilno!
Odgovori
-2
2 4
zmerni pesimist
18. 01. 2026 19.58
V kaj vse se vtikamo ojoj vlada
Odgovori
+7
10 3
Nenil
18. 01. 2026 19.57
Kam so Mandelovi potomci pripeljali Južno afriko se ve. Golob tudi pridno to isto dela z Slovenijo
Odgovori
+0
5 5
jedupančpil
18. 01. 2026 19.52
boh pomagej
Odgovori
+1
6 5
Kod.
18. 01. 2026 19.42
Imamo šanse da postanemo Venezuela
Odgovori
+5
11 6
Veščec
18. 01. 2026 19.58
vse je odvisno od 22.3.,drgač bomo res na tanko piskali,pa to
Odgovori
-1
3 4
Kod.
18. 01. 2026 20.04
Lahko se pripravimo pa izvolimo takoj vodstvo druge Venezuele: Vesna,Levica,Prerod in MI Socjalista 😁
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Znane Slovenke premagale enourni izziv
Znane Slovenke premagale enourni izziv
vizita
Portal
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
cekin
Portal
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
moskisvet
Portal
Komik, ki nastop vedno zaključi zgoraj brez
Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?
Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450