Slovenija naj bi zavrnila kandidata Srbije za veleposlanika

Vučić je še dejal, da so mu nekatere varnostne službe povedale, da naj bi imel srbski poslovnež Dragan Šolak , ki je preko skupine United tudi lastnik portala N1 in operaterja Telemach, vpliv na odločevalce v Sloveniji. "Zdi se mi nemogoče, da bi lahko en tajkun politično vplival na resne politične odločevalce. Možno je, da obstaja drug razlog," je dodal Vučić ob robu obiska vojaškega letališča v Batajnici.

Časnik Delo je danes poročalo, da je Srbija po uradnih kanalih v začetku avgusta zaprosila Slovenijo za agrema za Đorđevića, a da ga ni dobila.

Načelno v slovenski diplomaciji velja, da podelitev agremaja sledi od šest do osem tednov od zaprosila, če seveda ne obstajajo zadržki za njegovo izdajo. To ugotavljajo pristojne institucije, od zunanjega ministrstva, policije, pravosodnih organov do Slovenske obveščevalno-varnostne službe. Ena od njih je po informacijah Dela glede Đorđevića izrazila formalni zadržek.

Po 4. členu dunajske konvencije o diplomatskih odnosih država sprejemnica, torej Slovenija, ni dolžna državi pošiljateljici pojasniti razlogov za zavrnitev privoljenja. Kot zavrnitev kandidata se v uveljavljeni diplomatski praksi šteje, če država agremaja ne izda v devetdesetih dneh od zaprosila. Po preteku treh mesecev namreč velja, da država sprejemnica kandidata za veleposlanika šteje za nezaželeno osebo. Trije meseci od zaprosila so potekli pred dvema tednoma.

Kdo je Đorđević?

Kandidat za srbskega veleposlanika v Ljubljani je trenutno v Srbiji na funkciji v.d. direktorja Pošte Srbije. V uradni biografiji je 53-letnik navedel, da je po izobrazbi magister ekonomskih ved, smer mednarodno bančništvo in finance. V politične vode je zaplaval septembra 2013, ko ga je Vučić postavil za državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu.

Med leti 2016 in 2017 je nato postal minister za obrambo, med leti 2017 in 2020 pa je bil minister za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve. Rad poudarja, da je član srbske Mense. Je član glavnega odbora Srbske napredne stranke, ki jo je ustanovil Vučić.