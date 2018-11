'Slovenija naj se ne obrača po vetru'

Prvak DeSUS Karl Erjavec je ob prihodu na koalicijsko sreč anje v izjavi novinarjem spomnil, da so se z globalnim dogovorom ukvarjali že v času, ko je bil zunanji minister, torej v vladi Mira Cerarja . Cilj dogovora je bil po njegovih navedbah predvsem to, da začnejo razpravo o globalnih migracijah, kar je pereče vprašanje.

Se pa Kociprovi zdi prav, da o tem razpravlja DZ in "se ljudi pomiri s tem, kaj dejansko pomeni sporazum, da ne bodo prestrašeni in ne bodo nasedli tem zavajanjem SDS".

Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je spomnila, da gre za prvi mednarodni sporazum, ki rešuje zelo pereče vprašanje migrantov, "nikakor ne izenačuje beguncev in migrantov, ampak samo ureja vprašanje ilegalnih in legalnih migrantov". Po njenih trditvah legalne migracije spodbuja, ilegalne pa še zlasti ureja v tem smislu, da ne bi bilo smrtnih žrtev, vnaša več reda in zahteva več solidarnosti med državami.

DeSUS bo tako po njegovih napovedih podprla globalni dogovor o migracijah, saj je zanje sprejemljiv in kot političen dokument ni zavezujoč. Strinjajo se, da je treba to razpravo odpreti na globalni ravni, saj težav migracij nobena država ne more rešiti sama. "Stališča višegrajske skupine v zvezi s tem so napačna," meni Erjavec.

Prepričan je tudi, da zaradi tega sporazuma ne bo niti enega migranta več in niti enega manj oziroma zato ne bomo postali migracijski žep. Opozorila SDS, NSi in SNS je tako označil za poskus, da bi iz tega naredili "vročo notranjepolitično razpravo". Po Erjavčevih navedbah mora Slovenija namreč pri tem vprašanju ukrepati v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi sporazumi.

Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti. V Marakešu bo sprejet z aklamacijo in ne s podpisom.