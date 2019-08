Globalno združenje ponudnikov na področju luksuzne in butične potovalne industrije Virtuoso je v Las Vegasu našo državo razglasilo za najbolj vročo destinacijo leta. Slovenska turistična organizacija se je potegovala tudi za naziv najboljše turistične organizacije. Ni ji uspelo, se je pa postavila ob bok največjim in najboljšim, Avstraliji, Novi Zelandiji in Švici.