Slovenija namerava kupiti za več kot 30 milijonov evrov izraelskega orožja

Po podatkih, ki jih je pridobila koalicijska stranka Levica, namerava vlada do leta 2026 kupiti za 31,5 milijona evrov izraelskega orožja in streliva. Vlada pojasnjuje, da se orožje in vojaško opremo kupuje skladno z dolgoročnimi in srednjeročnimi programi opremljanja Slovenske vojske ter predpisi s področja naročanja, in sicer na način, da se zagotavlja racionalno porabo proračunskih sredstev glede na zahteve po opremljanju ter izgradnji zmogljivosti Slovenske vojske.