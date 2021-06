Slovenija, napolnimo Kongresni trg za male borce 4. 9. 2021!

Redke bolezni so žal večinoma zelo težke, neozdravljive, življenjsko ogrožajoče in doživljenjske bolezni. Večina bolnikov so otroci in redke bolezni jim povzročajo veliko stisk in trpljenja, zato mali borci in njihove družine potrebujejo vso našo pomoč in podporo.

V ta namen bomo 4. 9. 2021 na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 20. uri na edinstvenem, magičnem in nepozabnem Velikem dobrodelnem koncertu Viljem Julijan podali malim borcem našo ljubezen in podporo ter s prodajo vstopnic zanje zbirali sredstva. Za male borce prispevajte tako, da kupite vstopnico in pridete na koncert ter da podarite SMS-donacijo VJ5 na 1919.

Na koncertu bodo nastopili izjemni in priznani domači in tuji glasbeniki: • Vanna • Kvatropirci • Vesna Pisarović • SoulGreg Artist & BigLights Band • Saša Lendero • Rebeka Dremelj • Jacques Houdek • Lea Sirk • Nuška Drašček • Trkaj • Nina Strnad • Elvira Hasanagić