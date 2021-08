Slovenija, napolnimo Kongresni trg za male borce - 4. 9.

Ta vseslovenski glasbeni dogodek je ponosen glas otrok z redkimi boleznimi in je izraz solidarnosti, podpore in pomoči otrokom, ki se soočajo z najtežjimi možnimi boleznimi, ki so večinoma neozdravljive, doživljenjske in nemalokrat tudi smrtonosne. To je težka realnost redkih bolezni in otroci s temi boleznimi so izjemni srčni in pogumni borci, ki si zaslužijo našo podporo in priklon.

Na letošnjem koncertu, ki ga organizira Društvo Viljem Julijan, bodo nastopili priznani domači in tuji glasbeniki: Kvatropirci, Vanna, Vesna Pisarović, SoulGreg Artist & BigLights Band, Saša Lendero, Rebeka Dremelj, Jacques Houdek, Lea Sirk, Nuška Drašček, Trkaj, Nina Strnad in Elvira Hasanagić, voditelja dogodka pa bosta Domen Valič in Ajda Bezenšek Špetič.