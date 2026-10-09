Slovenija navdušena nad kolesarstvom, kolesarstvo pa nad njo

Organizacija evropskega prvenstva je požela laskave pohvale tekmovalcev in funkcionarjev. Slovenija je dokazala, da takšna tekmovanja lahko izpelje brezhibno in zato so se dvignili tudi apetiti. Tako se že dogovarja, da bi se Tour de France čez štiri leta začel pri nas. In razmišlja, da bi čez sedem let morda gostili svetovno prvenstvo. Odgovorni pa opozarjajo, da je v kolesarstvu sicer treba pritisniti na pedala, je pa treba uporabljati tudi zavore.