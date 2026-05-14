Kakovost življenja v Sloveniji: 'Preiti moramo od izvajalcev med ustvarjalce'

Poročilo je danes javnosti predstavil Peter Wostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na vprašanje, ali se strinja z zaključkom, ki ga je o letošnjem poročilu naredila umetna inteligenca, je dejal, da ni slabo, vendar ga lahko še malo "popilimo": "Predvsem zato, da bodo ljudje razumeli, da ta sprememba, ki jo zagovarjamo, ni v primarnem interesu podjetnikov in lastnikov kapitala, ampak v interesu posameznikov, zaposlenih, vseh nas, države," pravi. S podatki bi radi pokazali, da so vodilne inovatorke – Švedska, Danska, Finska in Nizozemska – države, ki imajo najvišjo kakovost življenja, ki so najbolj produktivne, tam so zaposleni najbolj zadovoljni, izpopolnjeni in navdušeni nad svojim delom, poudarja. "To so tudi vse države, ki so z vidika vseh stvari, na katere vam je umetna inteligenca odgovorila, na primer koliko investirajo, kaj delajo z investicijami, koliko uporabljajo UI, do kakšne mere so iz tega sposobni ustvarjati posel. To je ta preskok, ki ga moramo narediti. Ni enostaven, vendar smo ga sposobni narediti. Malo poguma, pa bo," je prepričan.

Marsikdo je nejeverno skomignil z glavo, ko v poročilu prebere, da je po globalnih sinteznih indeksih Slovenija med 10 in 13 odstotki držav z najvišjo kakovostjo življenja na svetu, saj mnogi menijo, da ne živimo tako dobro. "Tukaj je treba biti zelo tenkočuten," je izpostavil, saj za nekatere, na primer marginalizirane, skupine to ne velja. "To je resen problem, ki je posledica ravno tega, da se oklepamo tega, da proizvajamo to, kar nam drugi naročijo. In tega je sposobno narediti vedno več držav. To je srž tega našega sporočila – da moramo preiti od izvajalcev med ustvarjalce," je poudaril.

Objektivno gledano imamo vrsto težav, vendar jih imajo tudi drugi, pravi. Ob tem poudarja: "Imamo izjemno visoko zaposlenost, dohodki rastejo, negotovost delovnih mest se je znatno zmanjšala zaradi demografskih razlogov, imamo relativno razvejane in močne socialne zveze, imamo dostopno šolstvo in kakovostno zdravstvo." V primerjavi z drugimi državami "to ni slab paket".