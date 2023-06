Delegacija v Slovenijo prispela z nasmehi na obrazih

Delegacija zunanjega ministrstva je po dolgem potovanju iz New Yorka v Slovenijo prispela s še vedno z nasmejani obrazi in svežimi vtisi. "Smo kar malo utrujeni, malo veseli," je dejala Fajonova.

Reakcija članov delegacije je bila sploh prvi trenutek izjemno čustvena. Za državnega sekretarja to ni bilo prvo tovrstno glasovanje, a leta 2011 ni bilo uspešno. "Mislim, da sem jaz na dan glasovanja zaprl to nesrečno zgodbo iz leta 2011, ko smo izgubili proti Azerbajdžanu. To je bil en del emocij, drugi del emocij pa je dokazoval, da smo celotno kampanjo delali s srcem," je povedal Samuel Žbogar, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve.

"To so čustva zmagovalcev, mi smo bili vsi zelo ponosni da je Slovenija zmagala," je dejal Aleš Balut, vodja kabineta zunanje ministrice. In delegacija je prepričana, da jim je vsaj za en dan uspelo povezati slovensko javnost. "Danes imamo občutek, kot da se v Slovenijo vrača slovenska diplomatska reprezentanca. Slovenija ni zmagala z ena proti nič, Slovenija je zmagala s pet proti nič in zdaj bomo sodelovali v svetovni selekciji," je dodal Balut.