Slovenija nič več na nemškem seznamu tveganih območij

Slovenija je bila kot država od 23. maja na seznamu tveganih območij, že sredi junija so zaradi izboljšanja epidemiološke slike z njega umaknili goriško, koroško, pomursko, savinjsko in zasavsko regijo ter jugovzhodno Slovenijo. Zdaj so s seznama umaknili še preostale slovenske regije, piše na spletnih straneh nemškega Inštituta Roberta Kocha (RKI).