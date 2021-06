Ali zaradi izključevanja nevladnikov Sloveniji grozi blokada 34 milijonov evrov sredstev?

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je tik pred objavo razpisov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) držav donatoric Norveške, Islandije in Lihtenštajna samovoljno vnesla diskriminatorne pogoje, s katerimi izključuje sodelovanje nevladnih organizacij, trdijo v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Gre za sredstva, ki so namenjena blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam ter krepitvi izobraževanja.

"Zaradi te kršitve Sloveniji grozi blokada 34 milijonov evrov. Blokada sredstev držav donatoric se ne bi zgodila prvič – sredstva so leta 2014 zaradi izključevanja nevladnih organizacij blokirale Madžarski," opozarjajo. Trine Skymoen , norveška ambasadorka na Madžarskem in v Sloveniji je pred dnevi povedala, da so nova merila absolutno nesprejemljiva. V CNOVS so prepričani, da vlada s tem želi nevladnim organizacija preprečiti sodelovanje na javnih razpisih, "medtem ko za podjetja, samostojne podjetnike in javne institucije ni predvidenih nobenih pogojev" .

Med novimi pogoji je tudi ta, da društva lahko na razpisih sodelujejo le, če imajo najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je za tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino. Prav tako zasebni zavodi lahko na razpisu sodelujejo le, če imajo v zadnjih treh letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in strokovno izobrazbo 7. ravni Slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja delovanja nevladne organizacije. V CNVOS poudarjajo, da gre za pogoje, ki jih je SVRK dodal brez vednosti držav donatoric, potem ko so države donatorice že potrdile besedili razpisov. "V skladu s pogodbo z državami donatoricami v razpisih ne sme biti nobenih pogojev, ki niso bili že prej predvideni in usklajeni z donatoricami," poudarjajo.

SVRK: Slovenija pričakuje, da bodo sredstva učinkovito porabljena z največjo dodano vrednostjo

Na SVRK so potrdili, da sta bili vsebini razpisa in razpisne dokumentacije obravnavani in potrjeni 10. oz. 11. maja. Potrdile so jo razpisna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki SVRK, pristojnih relevantnih ministrstev in programskega partnerja iz Kraljevine Norveške. "Pogoji za nevladne organizacije za prijavo na javni razpis zagotavljajo prijavo dobrih projektov, ki bodo oplemenitili sredstva, ki so na voljo. Iz odgovornosti do donatorjev Slovenija namreč pričakuje, da bodo sredstva učinkovito porabljena z največjo dodano vrednostjo," so zapisali v odzivu.

Kot pravijo, pogoji izhajajo tudi iz dejstva, da je v okviru celotnih razpoložljivih sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v tekočem obdobju financiranja del sredstev, gre za tri milijone evrov, namenjen za Sklad za civilno družbo, s katerim upravlja CNVOS in ki je namenjen izključno nevladnim organizacijam. "CNVOS je kot upravljavca Sklada za civilno družbo na razpisu izbral Urad za finančne mehanizme iz Bruslja in z njim v letu 2019 podpisal pogodbo. V konzorciju s CNVOS sta tudi Pravni in informacijski center Maribor (Zavod PIP) in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (SRPD Novo mesto). Sredstva Sklada za civilno družbo razpisuje CNVOS skladno s pogoji, dogovorjenimi z Uradom za finančne mehanizme."

V CNVOS medtem vztrajajo, da iz uredbe donatorjev izhaja, da morajo biti vsi posebni pogoji za sodelovanje na razpisu določeni v pogodbi, ki pa da jih je SVRK spremenil enostransko in s tem pogodbo kršil.