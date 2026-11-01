Slovenija odloča: spremljajte volilno kampanjo z nami

V okviru projekta bodo v oddaji 24UR ZVEČER potekala velika soočenja kandidatov za župane mestnih občin: 3. novembra - Maribor, 4. - Koper, 5. Celje, 10. novembra - Novo mesto, 11. - Ljubljana. Soočenja zaključujemo 12. novembra s soočenjem kranjskih kandidatov. Soočenja bodo vodili najbolj prepoznavni informativni obrazi POP TV.

Dogajanje bodo dopolnila tudi soočenja v oddaji Svet, ki bodo med 4. in 10. novembrom spremljala tekme za županske položaje v Velenju, Novi Gorici, Krškem, na Ptuju in v Murski Soboti.

Vrhunec projekta bo 15. novembra, ko bomo v posebni oddaji 24UR od 18.30 spremljali zapiranje volišč, prve neuradne rezultate, odzive iz volilnih štabov in strokovne analize izidov po vsej Sloveniji.