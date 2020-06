Slovenci na Hrvaško in v Italijo ponovno tudi čez maloobmejne prehode

Potem ko je Slovenija v soboto odpravila omejitve na meji z italijansko deželo Furlanija - Julijska krajina, jih danes odpravlja še s preostalo Italijo. Mejo z zahodno sosedo so slovenske oblasti zaradi pandemije covida-19 zaprle 12. marca. Državljani Slovenije in Italije lahko mejo med državama prehajajo zunaj kontrolnih točk, ostalim pa so za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok.

Kot so povedali vozniki na manjšem mejnem prehodu Plavje, so ti majhni prehodi za njih pomembni: " Za tiste, ki živimo tukaj, je bolj praktično." Meje namreč niso zarezale le v "nakupovalne prehode", ampak tudi v kulturno in družabno življenje. " Imeli smo zid, kot v starih časih," je dejal Italijan na meji. Na velikih mejnih prehodih, na primer na Škofijah, policijska kontrola ostaja.

Tudi na meji s Hrvaško so od danes odprti vsi maloobmejni prehodi. Omejitve na mejah, uvedene zaradi novega koronavirusa, sta sicer Slovenija in Hrvaška odpravili že konec maja. Takrat oziroma v začetku junija je Slovenija odprla tudi meje z Avstrijo in Madžarsko. Na Dragonji je bila danes gneča manjša, a na ponovno odprte maloobmejne prehode se ni preusmerilo veliko ljudi – v prvih osmih urah dneva je mejni prehod v Brezovici pri Gradinu prečkalo zgolj 24 vozil.

Maloobmejni prehodi, ki imajo obratovalni čas od šestih zjutraj do desetih zvečer, so za tiste, ki živijo tik ob meji, ključnega pomena. Od danes dalje bo tako za tiste ob meji s Hrvaško in ob meji z Italijo marsikaj veliko lažje.

Tudi druge države znotraj EU se odpirajo

Številne meje se odpirajo tudi drugod po Evropski uniji. Omejitve za 29 držav, katerih državljanom in stalnim prebivalcem ob prihodu ne bo treba v karanteno, je odpravila Grčija. Na seznamu je tudi Slovenija. Odpravo vseh omejitev pri vstopu v državo za večino članic EU, vključno s Slovenijo, so za danes napovedale tudi Češka, Švica, Belgija in Francija.

Velika večina evropskih držav je sredi marca zaradi pandemije novega koronavirusa zaprla meje. Potem ko se je pandemija po Evropi umirila, zdaj številne ob začetku turistične sezone odpravljajo tudi te omejitve. Večina Evropejcev lahko tako od tega tedna dopustuje v približno treh četrtinah držav EU.