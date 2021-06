Slovenija ostaja na nemškem seznamu rizičnih držav

Po več kot enem letu bo nemška vlada s 1. julijem odpravila splošna opozorila pred turističnimi potovanji za države, ki veljajo za rizične zaradi pandemije covida-19. Opozorilo bodo odpravili za skoraj 100 držav. "Po dolgih mesecih zaprtja se lahko veselimo nekaj več normalnosti, to velja tudi za potovanja," je danes povedal zunanji minister Heiko Maas.

Nemški inštitut Roberta Kocha (RKI) je danes posodobil seznam rizičnih držav zaradi covida-19, saj je z njega umaknil več držav. Slovenija na seznamu ostaja, na njem pa med drugim ni več Avstrije, Bosne in Hercegovine, delov Grčije, večine Hrvaške, Severne Makedonije in Črne gore.

Nemška vlada tako od 1. julija dalje ne bo več splošno odsvetovala turističnih potovanj v tujino. Trenutno velja opozorilo pred potovanji zaradi novega koronavirusa za vsa območja na svetu, kjer so v zadnjih sedmih dneh na 100.000 prebivalcev potrdili več kot 50 okužb. Od 1. julija bo to veljalo ob incidenci nad 200 in za območja, kjer se širijo nevarnejše različice, kar pomeni okoli 40 držav. Minister je še posvaril, naj odločitev vlade ne bo povod za neprevidna potovanja.