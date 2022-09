Slovenija Pakistanu po hudih poplavah namenja agregate, spalne vreče in odeje

Slovenija bo Pakistanu, ki so ga nedavno prizadele hude poplave, namenila materialno pomoč v obliki električnih agregatov, spalnih vreč in odej. Celotna ocenjena vrednost pomoči znaša 113.000 evrov, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Pakistan je 29. avgusta prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosil za mednarodno pomoč zaradi posledic obsežnih poplav. Ekstremne vremenske razmere so terjale več kot 1300 smrtnih žrtev, več kot pol milijona hiš pa je bilo uničenih. icon-expand Poplave v Pakistanu so terjale več kot tisoč žrtev in prizadele več kot 33 milijonov ljudi. FOTO: AP V poplavah je bilo skupno prizadetih najmanj 33 milijonov prebivalcev te južnoazijske države, kar znaša približno 15 odstotkov celotnega prebivalstva. Ministrstvo za obrambo je zato predlagalo, da Slovenija Pakistanu zagotovi materialno pomoč v obliki električnih agregatov, spalnih vreč in odej. Vrednost materialne pomoči znaša 113.000 evrov, cena prevoza materiala pa je ocenjena na 20.000 evrov. Po ocenah pakistanskega finančnega ministrstva so poplave povzročile škodo v vrednosti približno 12 milijard evrov gospodarstvu države, ki se že sicer sooča z velikimi finančnimi težavami. Združeni narodi so v začetku meseca objavili nujni globalni poziv za zbiranje okoli 161 milijonov evrov za financiranje takojšnjega odziva na katastrofo.