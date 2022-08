Slovenija po obisku Johnsona na zemljevidu počitniških destinacij uglednih oseb

Za slovensko turistično prihodnost so namreč pomembni tudi znani gostje, ki bodo v naših krajih porabili veliko denarja, menijo v Združenju turističnih agencij. Takšni gostje pa na prvem mestu zahtevajo diskretnost in mir. "Mislim, da je diskretnost Slovencem pisana na kožo, saj tudi, ko se kakšna pomembna oseba sprehaja, večina to prijazno ignorirajo, in to je tudi najboljše, kar lahko naredijo. Potem se obrnejo in rečejo: "Ali si videl, kdo je bil?" In to je fantastično, ampak jim pustimo tisti njihov mir," pojasnjuje Mišo Mrvaljević iz Združenja turističnih agencij Slovenije.

"Pohvala Johnsona je bolj stvar tega, kako jo bomo uspeli izkoristiti Slovenci"

Se je pa zagotovo Slovenija znova pojavila na nekaterih svetovnih naslovnicah, kar pripomore k prepoznavnosti, a to še ne pomeni večjega turističnega navala. "Njegov obisk ne bo prinesel 1000 novih turistov," meni Virant.

"Najlepša hvala Sloveniji. Državi, ki ima besedo "ljubezen" v imenu. Imela sva se zelo lepo," je ob obisku še povedal Johnson. Z izjavo se lahko še večkrat pojavimo na zemljevidu počitniških destinacij uglednih oseb."Njegova pohvala je bolj stvar tega, kako jo bomo uspeli izkoristiti mi," dodaja Mrvaljević.

In kako bi še naprej majhne butične kapacitete napolnili z najboljšimi gosti? Tako, da bi predvsem slovenski vrh še naprej uspešno vabil ministrske kolege iz tujine, dodaja Mrvaljević.