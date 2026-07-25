Slovenija pobrala štiri medalje

Na tekmovanju je tekmovalo 13 slovenskih enot v dveh vajah, in sicer z motorno brizgalno in štafetni tek na 400 metrov z ovirami, v konkurenci 124 tekmovalnih enot iz 17 držav. Zlato medaljo sta osvojili enoti PGD Hajdoše (članice B) in PIGD Krka Novo mesto (poklicna enota članov B), srebrno pa enoti PGD Tinje (člani A) in PGD Korovci (člani B).

"Med državami ni več razlik, te so v sekundi ali dveh. Tako govorimo o res izjemno veliki konkurenci. Tukaj so znanje in izkušnje tisto, kar lahko odloči, kdo bo prevzel najboljše mesto na stopničkah," je dejal poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.

Dve prvi, dve drugi in dve četrti mesti je odličen izplen, je dodal vodja slovenske članske reprezentance Klemen Repovš.