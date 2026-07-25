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Slovenija

Slovenija pobrala štiri medalje

Železno, 25. 07. 2026 19.55 pred 54 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
Gasilska olimpijada v Avstriji

V Železnem v Avstriji se je končal tekmovalni dan 18. članske gasilske olimpijade, največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja. Na njem je slovenska gasilska olimpijska reprezentanca osvojila dve zlati in dve srebrni medalji, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije.

Na tekmovanju je tekmovalo 13 slovenskih enot v dveh vajah, in sicer z motorno brizgalno in štafetni tek na 400 metrov z ovirami, v konkurenci 124 tekmovalnih enot iz 17 držav. Zlato medaljo sta osvojili enoti PGD Hajdoše (članice B) in PIGD Krka Novo mesto (poklicna enota članov B), srebrno pa enoti PGD Tinje (člani A) in PGD Korovci (člani B).

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"Med državami ni več razlik, te so v sekundi ali dveh. Tako govorimo o res izjemno veliki konkurenci. Tukaj so znanje in izkušnje tisto, kar lahko odloči, kdo bo prevzel najboljše mesto na stopničkah," je dejal poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar

Dve prvi, dve drugi in dve četrti mesti je odličen izplen, je dodal vodja slovenske članske reprezentance Klemen Repovš.

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Na gasilski olimpijadi se prostovoljni in poklicni gasilci iz različnih držav pomerijo v zahtevnih vajah, s katerimi preverjajo operativno usposobljenost, hitrost, natančnost in ekipno delo. Dogodek vsako drugo leto v različnih evropskih krajih organizira Mednarodna organizacija gasilskih in reševalnih služb. Prejšnji je leta 2024 potekal v Celju.

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