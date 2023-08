Slovenija pod vodo: zaradi poplav izredne razmere v državi

Velik del Slovenije so zajele katastrofalne poplave. Padavin, ki hranijo poplavni val, pa še zdaleč ni konec, zato previdno. Glavnina najmočnejših nalivov se bo selila na jugovzhod države, nato ob hrvaški meji proti severovzhodu države. Ne rešujte lastnine, kadar je ogrožena vaša lastna varnost, poskrbite za življenje. V nobenem primeru ne prečite deroče vode, četudi vam voda morda sega le do kolen. Prev tako je ne prečkajte z avtomobilom. Če ni nujno, se nikar ne odpravljajte na pot, saj so razmere na cestah nadvse nevarne. Aktiviran je državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. V našem spletnem uredništvu v živo spremljamo dogajanje na najbolj prizadetih območjih, televizijski kolegi pa ob 13. uri pripravljajo tudi posebno oddajo, v kateri se bodo oglašali s terena.

Napovedi vremenoslovcev so se žal uresničile, in to tisti najbolj črn scenarij. Ob obilnih padavinah, ki so padle v kratkem času, so silovito narasli nekateri vodotoki, ki so poplavili obsežna območja. Za večino Sloveniji gori rdeči alarm. Kot pravijo meteorologi, vremenska ujma še zdaleč ni končana. Zaostrene razmere danes pričakujejo na jugovzhodu Slovenije, predvsem na območju Kočevskega, na območju Kolpe in Bele krajine. Padavine se bodo pomikale se bodo hrvaški meji proti severovzhodu, pa tudi proti savinjski regiji. Hidrologi pričakujejo še poplavljanje Krke, Save, Drave in Dravinje ter rekorden pretok Save na izstopu iz države.

Kot je dejal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, je Policija na štabu poročala o več smrtnih žrtvah, a konkretnih informacij o okoliščinah še nimajo, poudarja. Je pa dejal, da je marsikje dostop do prizadetih območij onemogočen, težave so tudi z zvezami. Na terenu tudi vojska Sestaja se štab republiške civilne zaščite, kjer se bodo odločili o nadaljnjih korakih. Razmere so resne, je opozoril obrambni minister Marjan Šarec, na terenu je vojska, aktiviran je tudi akcijski načrt Vihra. Ta predvideva aktivacijo sil Slovenske vojske v primeru naravnih nesreč večjega obsega in zagotavlja pomoč vojakov Slovenske vojske sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. "Če ne bo šlo drugače, bomo izvajali reševanje tudi z oklepnimi sanitetnimi vozili," je dejal. Civilna zaščita poziva, da nikar ne rešujte predmetov, ampak v prvi vrsti poskrbite za svoje življenje in življenje svojih bližnjih. Vsem tistim, ki kličejo na številko 112, svetujejo, da ostanejo v hišah, naj gredo v zgornja nadstropja, če je to možno, naj poskrbijo za svojo varnost. Ljudi prosijo, da upoštevajo navodila, spremljajo razmere in da v nobenem primeru ne prečijo deroče vode, četudi voda morda sega le do kolen, saj nas lahko spodnese. Prav tako ne poskušajte z vozilom prečkati poplavljene ceste, da ne bi ostali ujeti v vodni pasti.

icon-expand Kamniška Bistrica je odnesla del mostu v kraju Stahovica FOTO: Bralec

Na področjih, kjer je v nočnih urah padla velika količina padavin, prihaja tudi do prekinitev pri oskrbi z elektriko, brez nje je ostalo kar 16.000 odjemalcev. Marsikje voda ni pitna in jo je treba prekuhavati, ustekleničene vode pa ponekod v trgovinah zmanjkuje.

Iz Koroške in Savinjske prihajajo katastrofalni posnetki razmer. Voda je preplavila ulice, poplavni val pa se širi. Vsem tistim, ki kličejo na številko 112, svetujejo, da ostanejo v hišah, naj gredo v zgornja nadstropja, če je to možno, naj poskrbijo za svojo varnost, pozivajo na slovenjgraškem regijskem centru za zaščito in reševanje. Na območju Luč so morali zavetje zaradi poplav nekateri poiskati celo na strehah. Hudo je tudi na severozahodu. Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko je dejal, da je "cela Gorenjska pod vodo." Na območju kamniške občine so razglasili splošno nevarnost, evakuacije so bile potrebne tudi v medvoški, žirovniški, radovljiški občini. Voda je poplavila tudi prostore psihiatrične bolnišnice v Begunjah, zato bolnike selijo v druge bolnišnice. Več hiš je pod vodo tudi na Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem. Zaradi neurja so prekinjene železniške povezave s Škofjo Loko.

Katastrofalne so tudi razmere v prometu. Zaradi močnega deževja so poplavljene in zaprte številne ceste po državi, celo avtoceste. Prožijo se tudi zemeljski plazovi. Burnega vremenskega dogajanja še ni konec, zato spremljajte razmere na cestah in prilagodite način vožnje. Vozniki, upoštevajte navodila dežurnih služb in ne vozite na poplavljena območja ali na zaprte ceste, sporoča Prometno-informacijski center. Oviran je tudi železniški promet, prav tako so zaprte nekatere lokalne ceste, kar onemogoča izvajanje nadomestnih avtobusnih prevozov.

Ob 11. uri so predstavniki Agencije RS za okolje (Arso) in civilne zaščite opisali aktualne meteorološke in in pereče hidrološke razmere, izjavo smo spremljali v živo. Ob 13. uri pa naši televizijski kolegi pripravljajo posebno oddajo Slovenija pod vodo, v kateri se bodo oglašali iz najbolj prizadetih območij.

Za prizadete v neurjih in poplavah pomoč zbira tudi Slovenska karitas. Sredstva lahko nakažete na njihov račun z SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 ter tako prispevate 5 oziroma 10 evrov. Slovenska karitas Kristanova ulica 1 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Namen: POMOČ NEURJE Sklic: SI00 624

Potem, ko je bil zjutraj aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, je skladno s postopki svoj načrt dejavnosti za zaščito kulturne dediščine aktivirali tudi ministrstvo za kulturo. To pomeni, da v primeru nesreče večjih razsežnosti Center za obveščanje (CORS) nemudoma obvesti pristojno osebo na ministrstvu za kulturo, ta generalno direktorico direktorata za kulturno dediščino. Slednja obvestilo posreduje Zavodu za varovanje kulturne dediščine Slovenije, ki izda ustrezna navodila za začetek izvajanja operativnih nalog.