Slovenija podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

"Ukrep začasnega nadzora na notranjih mejah je uveden zaradi zagotavljanja varnosti zaradi teroristične grožnje. Ob upoštevanju načela sorazmernosti bodo načini in intenziteta ukrepov začasnega nadzora na notranjih mejah še naprej ciljno usmerjeni in osredotočeni na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete," so po seji vlade sporočili z Ministrstva za notranje zadeve.