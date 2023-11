Slovenija naj bi nadzor na meji podaljšala še za šest mesecev

Po naših informacijah naj bi vlada danes odločala o predlogu o podaljšanju nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Ta naj bi od 21. decembra trajal še dodatnih šest mesecev. Vse od konca oktobra Policija izvaja začasni nadzor na notranjih schengenskih mejah z obema državama. Sprva naj bi nadzor trajal do 30. oktobra, a so poostren režim na meji kasneje podaljšali za 20 dni, in sicer do 19. novembra.

V torek je direktor Uprave uniformirane policije Marko Gašperlin sporočil, da se pripravlja nov predlog za podaljšanje nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Podaljšanje naj bi trajalo dodatnih 20 dni. "Nadzor je mogoče podaljševati, vendar to ne more trajati več kot dva meseca. Po 21. decembru moramo na drugo pravno podlago, ki je bistveno bolj zahtevna," je pojasnil. Po naših neuradnih informacijah je vlada v sredo prejela predlog, ki bi stvar uredil tudi po tem datumu. V njem naj bi vladi predlagali, da z 21. decembrom nadzor na meji z državama podaljša za dodatnih šest mesecev. Poostren nadzor na meji bi tako trajal vse do poletja, o tem pa naj bi vlada odločala danes. icon-expand Uvedba začasnega nadzora na meji z Madžarsko FOTO: Bobo Gašperlin je sicer na torkovi tiskovni konferenci dejal, da dodatnih čakalnih dob, ki bi presegale pol ure, zaradi nadzora niso zaznali. V letošnjem letu so zabeležili 52.506 nedovoljenih prehodov meje, od tega jih je bila velika večina na meji s Hrvaško. V juliju, avgustu in septembru so zabeležili povečanje trenda prehodov, z oktobrom pa se je ta znova umiril. Z uvedbo novega nadzora so obravnavali 3709 nedovoljenih prehodov meje, tudi v tem primeru, veliko večino na meji s Hrvaško. PREBERI ŠE Obeta se novo podaljšanje nadzora na mejah Slovenija je mejni nadzor uvedla 21. oktobra po odločitvi Italije o nadzoru na slovenski meji. Podobno kot Italija je tudi Slovenija med razlogi za odločitev o začasni ponovni uvedbi nadzora navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma.