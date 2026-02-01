Slovenija podpira kandidaturo ICJ za Nobelovo nagrado za mir

"Podpora nominaciji predstavlja posredno tudi utrditev ugleda Slovenije kot dosledne zagovornice mednarodnega prava in države, ki prepoznava mednarodno pravosodje kot temelj trajnega miru," je sporočila vlada in navedla, da nominacijo ICJ podpirajo tako premier Robert Golob kot predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Pobuda za nominacijo ICJ sicer izhaja iz strokovnih krogov oziroma iz civilnodružbene in strokovno iniciative, ki jo vodi Alain Pellet, eden najuglednejših strokovnjakov za mednarodno pravo in dolgoletni član Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo.

Med podporniki pobude je več kot sto posameznikov, med drugim ministri, člani vlad, akademiki, sodniki mednarodnih sodišč in predstavniki organizacij, ki so prejemnice Nobelove nagrade za mir, kar po mnenju vlade pobudi daje "izjemno strokovno težo".

Premier Golob je na omrežju X objavil, da nominacijo ICJ podpira z velikim ponosom. "Podpora pomeni še dodatno in pomembno potrditev politike, ki temelji na zagovarjanju vladavine prava, spoštovanju človekovih pravic in krepitvi multilateralizma. Nobelova nagrada za mir bi pomenila zelo zasluženo priznanje ključne vloge sodišča v prizadevanjih za svetovni mir," je dejal.

Fajonova pa je na omrežju X zapisala, da je podpora nominaciji ICJ "še en dokaz doslednega zagovarjanja mednarodnega prava s strani Slovenije".