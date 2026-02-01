Naslovnica
Slovenija

Slovenija podpira kandidaturo ICJ za Nobelovo nagrado za mir

01. 02. 2026

Avtor:
U.Z. STA
Meddržavno sodišče ICJ

Slovenija podpira kandidaturo Meddržavnega sodišča v Haagu za Nobelovo nagrado za mir za leto 2026, je sporočila vlada, ki meni, da podpora kandidaturi posredno prispeva tudi k utrditvi ugleda Slovenije kot zagovornice mednarodnega prava.

"Podpora nominaciji predstavlja posredno tudi utrditev ugleda Slovenije kot dosledne zagovornice mednarodnega prava in države, ki prepoznava mednarodno pravosodje kot temelj trajnega miru," je sporočila vlada in navedla, da nominacijo ICJ podpirajo tako premier Robert Golob kot predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Pobuda za nominacijo ICJ sicer izhaja iz strokovnih krogov oziroma iz civilnodružbene in strokovno iniciative, ki jo vodi Alain Pellet, eden najuglednejših strokovnjakov za mednarodno pravo in dolgoletni član Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo.

Med podporniki pobude je več kot sto posameznikov, med drugim ministri, člani vlad, akademiki, sodniki mednarodnih sodišč in predstavniki organizacij, ki so prejemnice Nobelove nagrade za mir, kar po mnenju vlade pobudi daje "izjemno strokovno težo".

Premier Golob je na omrežju X objavil, da nominacijo ICJ podpira z velikim ponosom. "Podpora pomeni še dodatno in pomembno potrditev politike, ki temelji na zagovarjanju vladavine prava, spoštovanju človekovih pravic in krepitvi multilateralizma. Nobelova nagrada za mir bi pomenila zelo zasluženo priznanje ključne vloge sodišča v prizadevanjih za svetovni mir," je dejal. 

Fajonova pa je na omrežju X zapisala, da je podpora nominaciji ICJ "še en dokaz doslednega zagovarjanja mednarodnega prava s strani Slovenije".

galeon
02. 02. 2026 15.53
Telebani. Kaj pa je to sodišče naredilo za mir?
Odgovori
+3
3 0
peresni
02. 02. 2026 14.10
Trump se je baje že proglasil za najboljšega športnika olimpijskih iger 2036. Edino pri ženskah se še trudi, da bi dovoljena leta za nastop spustili na 11 let.
Odgovori
+1
2 1
Julijann
02. 02. 2026 08.10
Ko gre za eno mednarodno sodišče za t.i.vojne zločince, se ve, kaj je njihobo delo. Zato mi je tole predlaganje za Nobelovo nagrado za mir nekako mimo.
Odgovori
+3
4 1
Zmaga Ukrajini
01. 02. 2026 21.58
Sicer se strinjam z obrazložitvijo, vendar vseeno menim, da je ICJ že po defaultu zavezano k spoštovanju človekovih pravic in je torej njegova primarna naloga dosledno spoštovanje Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki je v Ukrajini tako grobo kršena zaradi zločinskega putlerja. Ko bodo le tega privedli pred ICJ, bi bilo še boljše.
Odgovori
-1
2 3
Kimberley Echo
02. 02. 2026 19.31
Ne mešati ICJ z ICC. Prvo rešuje spore med državami, ICC pa je Mednarodno kazensko sodišče, ki preganja posameznike za kazniva dejanja.
Odgovori
0 0
tavbix
01. 02. 2026 21.09
Naši vse vedo o mednarodnem pravu in bi pametovali drugim. Doma pa pravosodje v razsulu, ščiti kriminalce in mafijo, še najbolj elitno mafijo. Navadne ljudi kaznujejo za vsak napačen korak. Če si pa slučajno žrtev kriminala, si pa na koncu ti tisti, ki te obravnavajo kot kriminalca.
Odgovori
+3
5 2
marker1
01. 02. 2026 18.15
Cel svet hvali film o Melaniji, pri nas pa kritike in grde besede. Ali vas ni nič sram? ZDA in Izraela se ne blati, ker se nas zadeva s Palestino popolnoma nič ne tiče. Če lulaš proti vetru, dobiš nazaj v obraz.
Odgovori
+5
11 6
odpisani zasedli vlado
01. 02. 2026 20.04
marker1:Cel svet hvali film o avstrijki melaniji knaus???Hahahahaha.Kaj je z tabo narobe,da ne razumeš dejanskega stanja?V Avstraliji je bila prodana samo ena karta za ogled tega sranja in tudi V Britaniji ena v londonu in pet v manjših mestih.Če ne razumeš kako folk kritizira knausovico in norega trumpla si namesti prevajalca.Imajo jo za vse žaljivke kar obstajajo in,da ne podpirajo kriminalcev trumpove družine,ko si na račun države in takih filmov polnijo lastne žepe predstavljajo svoje bogastvo večina folka pa nima kaj jesti.
Odgovori
+0
5 5
odpisani zasedli vlado
01. 02. 2026 20.08
marker1:Cel svet hvali film o avstrijki melaniji knaus????Hahahahahaha.Tega filma si ni ogledal popolnoma nihče in,če bi ti razumel kaj celi svet piše o njem tega sploh ne bi omenjal.Svet ima čez glavo kriminalce trumpl zato tudi ignorira to sranje.Koga pa zanima kako se trumplova kriminalna družina hvali z bogastvom,ko nekateri nimajo kaj jesti???
Odgovori
+0
5 5
jugatneme
02. 02. 2026 08.36
MARKER na čemu ste? Neka slaba roba, zamenjat dilerja ali dohtarja!
Odgovori
+3
3 0
peresni
02. 02. 2026 17.04
Marker....kot gnilo jajce ne moreš govoriti kot umazane gate SDS partije.
Odgovori
+0
1 1
Kimberley Echo
02. 02. 2026 19.37
Film je prvi dan zaslužil v ZDA 8 milijonov dolarjev, kar je za dokumentaren film veliko. Res pa je, da je film gledalo največ žensk in od teh največ nad starostjo 55 let.
Odgovori
0 0
Jožajoža
01. 02. 2026 18.11
janša,haag te čaka.tebe in tvoje
Odgovori
-4
6 10
Vera in Bog
01. 02. 2026 18.03
Zakaj Slovenija ne podpre Trumpa? Koliko izgubljenih priložnosti
Odgovori
+2
6 4
Zmaga Ukrajini
01. 02. 2026 21.54
Podpre v čem? V nezaslišani korupciji, ki jo zganja na očeh svetovne javnosti? A v tem bi potreboval podporo po tvojem? To je približno tako bolno, kot bi podpiral Trobca zaradi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ker je kuril peč s suhimi drvmi. In katere priložnosti smo "izgubili" zaradi tega, ker ne podpiramo evidentnega pedofila in koruptivnega kvazi diktatorja, ki doma uničuje demokracijo in pobija lastne ljudi?
Odgovori
+4
5 1
jugatneme
02. 02. 2026 08.32
Preveč verjamete v nadnaravno, zato vam ni jasno.... Pa nisem levičar. Res da tu in tam izreče tudi kakšno razumno toda podpirati maloumnega krampa bi bil že višek norosti.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
01. 02. 2026 17.56
Bo sodstvo iz metelkove uredilo zadevo?
Odgovori
+3
5 2
Mihael12
01. 02. 2026 17.26
Medalja i krogla nikoli ne zadene tapravega
Odgovori
+2
2 0
vlahov
01. 02. 2026 17.18
Sodnica Beti je pod sankcijami in prihaja črn helikopter po njo
Odgovori
+4
5 1
marker1
01. 02. 2026 17.12
Evropa je na začetku razpada.
Odgovori
+4
5 1
Gašper 94
01. 02. 2026 16.58
Ker bi morali realno nagrado podeliti trumpu so si sedaj izmislili da se sodiscem podeljujejo nagrade. Kaj to pomeni o mozni pristranskosti proti placilu. Zalostno
Odgovori
-1
4 5
jugatneme
01. 02. 2026 17.36
Realno nagrado podeliti Trampu??? Kako, saj še ni 1. april....
Odgovori
+0
2 2
SLObunkeljn
02. 02. 2026 15.56
Realno bi njega in tebe z njim veljalo zapreti v kako posebno ustanovo ....
Odgovori
-1
0 1
FIRBCA
01. 02. 2026 16.55
delo zrihtajte ljudem ne sam polnit neke provizije pa vecerje zabave.
Odgovori
+2
3 1
M_teoretik
01. 02. 2026 16.54
Dober kandidat!!
Odgovori
-3
1 4
marker1
01. 02. 2026 15.42
Dilema za volitve 2026: Bog, družina, domovina ali splav, evtanazija, Palestina!?
Odgovori
+1
5 4
SLObunkeljn
02. 02. 2026 15.57
Blagor ubogim na duhu, njih je nebeško kraljestvo ... pa še Noriško povrh.
Odgovori
+0
1 1
rdeča petokraka
01. 02. 2026 15.42
Politično sodišče - kandidat za mir? Dejte no!
Odgovori
+7
9 2
Bolfenk2
01. 02. 2026 15.06
Spet se bomo zamerili Trumpu.
Odgovori
+7
7 0
jugatneme
01. 02. 2026 17.39
Nič hudega, kramp bo prej kot slej odletel, neko pravo pa mora delovati. Sicer se vračamo nazaj v 17. stoletje, bomo lovili indijance kot zajce, uvedli suženjstvo itd??
Odgovori
-3
1 4
frenk7
01. 02. 2026 14.45
Aktualna oblast, vlada Roberta Goloba je na pravi strani zgodovine,.... njena ravnanja so vredna priklona in poklon.
Odgovori
-10
4 14
marker1
01. 02. 2026 14.29
Spet se praskamo tam, kjer nas nič ne srbi.
Odgovori
+11
14 3
