Slovenija poleg Danske edina evropska država, ki je zabeležila rast števila nočitev domačih gostov

Za nami je najslabše leto v zgodovini turizma, ki pa ga je Slovenija vseeno končala z enim rekordom. Poleg Danske smo namreč edina evropska država, ki je zabeležila rast števila nočitev domačih gostov, za kar so seveda zaslužni predvsem turistični boni. Doslej smo jih unovčili za dobro polovico njihove vrednosti, tisti, ki jih še niste, jih boste lahko do konca letošnjega leta. Že zdaj je jasno, da bo, ko se bodo ukrepi sprostili, turizem drugačen, kot smo ga poznali. Zagotovo letos, najverjetneje pa tudi v prihodnje bo glavni slovenski gost, nekdo iz bližnje okolice, ki mu veliko pomenita čist zrak in zeleno okolje.

