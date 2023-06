Slovenija plačala milijonsko pomoč, ruski lastniki pa kovali enormne dobičke

Potem ko je Slovenska industrija jekla, država je njenim hčerinskim družbam pomagala z milijonsko finančno injekcijo, izplačala dividende, se odpira vprašanje, zakaj je s tem soglašal SDH. Ta v imenu države upravlja s četrtinskim deležem družbe. Premier Robert Golob tega še vedno ni želel komentirati, je pa svoje razloge za to odločitev podal SDH. Izplačilo dividend je bilo predvideno v letnem načrtu, pojasnjujejo, pa tudi sicer tega, pravijo, večinskim ruskim lastnikom ne bi mogli preprečiti. Kakšno sporočilo s tem pošilja država?

Že včeraj ob uradnem obisku na Dunaju smo Goloba želeli vprašati, kaj meni o izplačilu dividend družbe SIJ. In še pomembneje, kaj meni o tem, da je izplačilo kljub nasprotovanju ministrstva podprl tudi Slovenski državni holding. Odgovorov, saj da primera ne pozna, nismo dobili. Danes smo premierja po koncu službenega izleta v Grosuplje vprašali ponovno. Odgovora ni bilo. Kasneje smo kabinet vnovič pozvali, naj se vendarle opredelijo do ravnanja nadzornikov SDH, odziva danes nismo prejeli. Država je torej ob pozivih tudi vodilnih iz Slovenske industrije jekla pomagala in plačala milijonsko pomoč. Istočasno pa so lastniki kovali enormne dobičke in jih zdaj tudi izplačujejo. In če je razumljivo, da je ruskim lastnikom tovrstno ravnanje v interesu, pa se upravičeno lahko vprašamo, zakaj je s tem soglašal slovenski državni holding? Razumnega odgovora na to vprašanje očitno ne znajo ponuditi niti člani vlade.

icon-expand Matjaž Han FOTO: Bobo

Minister Han, razočaran nad manevrom Sija, je včeraj povedal: "To je vprašanje za upravo SDH-ja, za gospoda Žigo Debeljaka in za ekipo, ki je pač nastavila nadzornika." "Sporočamo, da vam sogovornika pred kamero žal ne moremo zagotoviti." So nam pa iz Slovenskega državnega holdinga pisno pojasnili svojo odločitev. Kot so zapisali, so odlični rezultati omogočali izplačilo dividend. Ob tem pa dodajajo, češ da država kot manjšinski lastnik tako ali tako tega ne bi mogla preprečiti. Četudi bi nazdornika glasovala drugače.

Pri tem pa se odpira vprašanje, kaj država s takšnimi odločitvami sporoča. Dividende se bodo resda zlile tudi v državno blagajno, a še večji del bo prek v Evropi registriranih podjetij romal v žepe ruskih lastnikov.

icon-expand Tibor Šimonka FOTO: Bobo