'Slovenija naj prekine svojo vlogo v mučilnem mehanizmu vračanja prebežnikov'

"Poročila verodostojno dokumentirajo primere, ko so ljudje prisiljeni v ledene reke, ko jim na glave rišejo šahovnice, jih silijo peti navijaške slogane, jih pretepajo do nezavesti, jim v rane vtirajo majonezo. Ti ljudje so nato povsem fizično in psihično uničeni, brez papirjev in denarja, vrnjeni v taborišča v BiH, kjer so razmere že dolgo nevzdržne," še navajajo.

"V poročilu zbrana dokumentacija namreč jasno kaže, da gre pri takšnih postopkih vračanja za koordinirano delovanje slovenskih organov s hrvaškimi. Slovenske oblasti niso le omogočale sistematičnega mučenja migrantov hrvaške policije, ampak so aktivno sodelovale pri vzpostavitvi ilegalnega koridorja verižnih vračanj ter blokirale vse poskuse, da se takšna ravnanja raziščejo in odpravijo ," so v Delovni skupini za azil in Delavski svetovalnici zapisali v izjavi za javnost.

Kot pravijo, so ključne ugotovitve, ki kažejo, da je Slovenija pomemben del tega mehanizma mučenja, saj je v tesnem sodelovanju s hrvaškimi organi vzpostavila sistem ilegalnega verižnega vračanja migrantov v BiH. Kljub dobri obveščenosti o masovnem kršenju človekovih pravic je med letoma 2018 in 2020 slovenska policija po hitrih postopkih kar 25.000 ljudi vrnila na Hrvaško, pri čemer je sistematično ignorirala prošnje za azil, z zlorabo meddržavnega sporazuma pa osebam v postopku vračanja onemogočala kakršnokoli pravno varstvo. Slovenija je s tem ne le zanemarila svoje obveznosti preprečevanja mednarodno protipravnih dejanj in kršila temeljnega principa o nevračanju ("non-refoulement"), ampak tudi Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Slovenska policija, ministrstvo za notranje zadeve in vlada so bili o nepravilnostih v policijskih postopkih in sistematičnem mučenju večkrat opozorjeni – ne le od nevladnih organizacij in iniciativ, ampak tudi od slovenskega in hrvaškega varuha človekovih pravic, evropskega komisarja za človekove pravice in posebnega poročevalca Združenih narodov. "Ne le, da se pristojni na opozorila niso odzvali, ampak so prek medijskih kampanj, zavajanja, zavlačevanja in celo kazenskega preganjanja svojih kritikov poskušali prekriti zločine proti človeštvu, ki se odvijajo na naši južni meji. Še več, vlada prav te dni poskuša nehumana in protiustavna vračanja umestiti v spremenjeni Zakon o tujcih."

Zato so v Delovni skupini za azil in Delavski svetovalnici Odbor Združenih narodov, ki skrbi za implementacijo mednarodne Konvencije proti mučenju, pozvali, da v najkrajšem času sproži preiskavo in zagotovi, da slovenske oblasti "prekinejo svojo vlogo v mučilnem mehanizmu verižnih vračanj, ki poteka že vse od Italije in Avstrije do BiH in Srbije".