Slovenija ena izmed najvarnejših držav v Evropi

Če se sprehajate ponoči sami po mestih in ulicah, je to najvarneje v Sloveniji. Tako je pokazala ena od tujih raziskav, kjer so ocenjevali varnost ponoči po evropskih mestih na podlagi mnenj ljudi v zadnjih treh letih. Prav tako varno so se ljudje ponoči počutili še na Hrvaškem, v Švici, na Islandiji in Češkem. Kje pa se ljudje počutijo najmanj varne? Kako varno pa se ponoči pri nas počutijo domačini in turisti?