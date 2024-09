Slovenija poplavljenim državam dala na razpolago svoje reševalne enote

Na seji vladnega odbora je bila sprejeta odločitev, da se državam srednje in jugovzhodne Evrope, ki so jih prizadele poplave, na podlagi njihovih zaprosil za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zagotovi pomoč z do petimi različnimi enotami za pomoč za posredovanje ob poplavah oziroma ustrezna materialna pomoč v skupni vrednosti do 600.000 evrov.