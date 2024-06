Slovenija postala del širšega evropskega obrata v desno

Na evropskih volitvah je tako slavil domači desni blok. Dosedanje "pat" razmerje – štirje desni in štirje levi evroposlanci – se je prevesilo v 5 proti 4 v korist desnih strank. Slovenija pa je s tem postala del širšega evropskega obrata v desno. Nesporna velika zmagovalka volitev je Janševa SDS. Tudi ostale stranke, ki so dobile sedeže v Bruslju, pa v svojih rezultatih iščejo male zmage.

Kdo so zmagovalci in kdo poraženci?

Janševa SDS je podvojila število svojih evroposlancev, za dobre štiri odstotke so izboljšali rezultat iz prejšnjih evropskih volitev. Dobili so enkrat več bruseljskih stolčkov kot Golobova Svoboda. Marsikoga je sicer presenetilo, da med izvoljenimi ni podpredsednika SDS Aleša Hojsa, ki je v igri preferenčnih glasov izgubil proti Branku Grimsu in Zali Tomašič.

Gibanje Svoboda se medtem tolaži z najboljšim rezultatom katerekoli leve stranke na evropskih volitvah. Pri čemer so volivci izvolili dva člana nekdanje LMŠ, ne pa denimo novega obraza Svobode Mateja Graha. Od 410 tioč glasov na zadnjih parlamentarnih volitvah pa jih je Svoboda tokrat ohranila le 147 tisoč.

SD je glede na prejšnje evropske volitve izgubil kar 11 in pol odstotnih točk in razpolovila število evroposlancev. Si je pa opomogel po aferi sodna stavba in kot edina koalicijska stranka izboljšal rezultat s parlamentarnih volitev pred dvema letoma. To velja tudi za opozicijsko NSi, ki pa je poslabšala rezultat iz evropskih volitev pred petimi leti. Izvolitev Mateja Tonina pa je garancija za kontinuiteto in status quo v drugi največji desni stranki. Ljudmila Novak je bila daleč od presenečenja in izvolitve s preferenčnimi glasovi. Zgodba o uspehu pa sta seveda tudi Vesna in Vladimir Prebilič.