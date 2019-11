Vsak Slovenec v povprečju pridelal 62 kilogramov odpadkov več kot leta 2014

Povečuje se količina odpadne hrane na prebivalca

Medtem pa se v Sloveniji povečuje količina odpadne hrane na prebivalca. Če je leta 2014 posameznik odvrgel 61 kilogramov hrane, jo je lani v povprečju 68 kilogramov.

Količina komunalnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, je v zadnjih letih vsako leto večja. Lani je bila za 18 odstotkov večja kot v letu 2014.

"To nas ne preseneča, saj je naša družba v veliki meri še vedno naravnana k potrošniški miselnosti: kupi - uporabi - zavrzi," so poudarili na statističnem uradu in dodali:"V 2015 so gospodinjstva porabila za življenjske potrebščine povprečno 17.334 evrov, v letu 2018 pa 19.560 evrov."

Količina komunalnih odpadkov se postopno povečuje tudi v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. V letu 2018 jih je nastalo 11 odstotkov več kot v letu 2014. V letu 2014 je bil med vsemi komunalnimi odpadki, nastalimi v omenjenih dejavnostih, največji delež mešanih komunalnih odpadkov (19 odstotkov), v letu 2018 pa delež odpadnega papirja ter kartona in lepenke (19 odstotkov).